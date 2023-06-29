Шольц на саммите ЕС призвал продолжать помощь Украине

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 июня.

На 491-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно.DW следит за развитием событий четверга, 29 июня (время московское).

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, не арестован ли замкомандующего объединенной группировкой российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин и продолжает ли доверять ему президент Владимир Путин. Соответствующие вопросы журналистов Песков переадресовал в министерство обороны.

Также пресс-секретарь Путина утверждает, что не располагает информацией о местонахождении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал Европейский Союз продолжать оказывать поддержку Украине. Захватническая война России в Украине может продолжаться еще долгое время, поэтому лидеры стран ЕС должны "объединиться и сказать, что мы готовы держаться долго", заявил он, прибыв на саммит ЕС в Брюссель.

По словам Шольца, мятеж наемников ЧВК "Вагнер" ясно показывает, что "отдавать военную силу в частные руки просто безответственно". "Это проблема, которую Путин создал сам", заявил он, подчеркнув, однако, что целью западных стран является "не смена правительства" в России, а независимость Украины.

"Мы не являемся стороной того, что происходит в России, - отметил канцлер ФРГ. - Германия может только наблюдать".

Хроника событий 29 июня 00.00 - 13.59 >>>

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