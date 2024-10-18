Шольц летит в Турцию. Что он хочет обсудить с Эрдоганом?

Канцлер ФРГ Олаф Шольц летит с визитом в Турцию. По мнению экспертов, ему есть что обсудить с турецким президентом Эрдоганом, хотя интересы у стран очень разные. Главные темы - беженцы и поставки немецкого оружия Анкаре.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) отправляется в Стамбул, где в субботу, 19 октября встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Какие темы станут приоритетными во время этой встречи и каковы сейчас отношения Германии и Турции?

"Множество оттенков" в отношениях Германии и Турции

Напряженные и натянутые или доверительные и прочные? Спустя 100 лет после установления дипотношений между Германией и Турцией практически невозможно кратко описать нынешнее состояние отношений между двумя странами. По мнению Йенса Бастиана (Jens Bastian), политолога из Центра прикладных исследований Турции (CATS), в данном случае нужно говорить о "множестве оттенков", которые формируют общую картину.

Йенс Бастиан Фото: Jens Bastian

"Ее нельзя описать исключительно на уровне взаимодействия правительственных элит в Анкаре и Берлине. Турецкая община в Германии является важным фактором в двусторонних отношениях, будь то в политике, экономике, культуре или спорте", - отмечает Бастиан в интервью DW.

На протяжении многих лет ФРГ оставалась самым важным торговым партнером Турции и самым крупным иностранным инвестором в ее экономику. В Германии проживает более трех миллионов человек турецкого происхождения. "Бизнес-ассоциации и отдельные компании вовлекаются в этот процесс, а политический обмен на местном уровне в рамках программ партнерства городов приносит свои плоды", - продолжает политолог из CATS.

Разногласия между Турцией и ФРГ на высшем политическом уровне

На правительственном уровне ситуация совсем иная. В начале июля 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сидел на трибуне Олимпийского стадиона в Берлине, наблюдая за матчем между турецкой и нидерландской сборными на чемпионате Европы по футболу. Федеральный канцлер Олаф Шольц на ту игру не пришел.

Жест ультраправой турецкой группировки "Серые волки", показанный защитником сборной Турции Мерихом Демиралом после матча с Австрией, вызвал скандал на Евро-2024 Фото: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

Возможно, еще и потому, что поездка Эрдогана в Германию стала кульминацией скандала, вышедшего за рамки футбола. Один из игроков сборной Турции в предыдущем поединке против Австрии, отмечая победу в нем, устроил так называемый "волчий салют" - показал жест правоэкстремистской турецкой группировки "Серые волки". Политическое ее крыло, Партия националистического движения (ПНД), не только заседает в турецком парламенте, но и является союзником правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Ближний Восток был и остается спорной темой для Берлина и Анкары

Ряд немецких политиков с возмущением отреагировали на этот жест на футбольном поле. министерства иностранных дел обеих стран вызвали на ковер послов, Турция обвинила Германию в ксенофобии. А Эрдоган спонтанно прилетел в Берлин, чтобы присутствовать на следующем матче турецкой команды.

Недовольные голоса звучали и до этого. Во время своего визита в ФРГ в ноябре 2023 года - террористическая атака ХАМАС на Израиль произошла всего месяц назад - президент Турции открыто выступил против Израиля. До этого он уже обвинял государство Израиль в "фашизме" и "военных преступлениях".

Олафу Шольцу тогда пришлось выслушать, как его гость назвал "освободительной организацией" движение ХАМАС, признанное ЕС, США, Германией и многими странами Запада террористической организацией. Тогда же Эрдоган обвинил Берлин в "психологии чувства вины" перед Израилем.

Шольц сохранял спокойствие- чрезмерное, как потом сетовали его критики. "Ни для кого не секрет, что у нас разные, иногда очень разные взгляды на текущий ближневосточный конфликт", - заочно ответил им канцлер. И добавил, что именно поэтому Берлину и Анкаре нужно продолжать разговаривать: "Особенно в трудные моменты нам необходим прямой диалог".

Германия и Турция нуждаются друг в друге

Как заверила руководитель CATS Хюркан Асли Акчой в беседе с DW, Эрдогану и Шольцу будет о чем поговорить: "Несмотря на противоположные позиции по поводу ближневосточного конфликта, у Анкары и Берлина есть общие интересы во многих других областях. В конечном счете, обе стороны нуждаются друг в друге - в политическом, экономическом и социальном плане".

Хюркан Асли Акчой Фото: SWP

Представитель правительства ФРГ среди возможных обсуждаемых тем называет нелегальную миграцию, войну России против Украины и вопросы экономической политики. Турция сыграла важную роль в том, что украинское зерно снова стало поставляться на мировой рынок по Черному морю. Уже несколько недель ведутся разговоры о создании международной контактной группы для поиска путей прекращения войны. Ожидается, что Анкара также станет участником этой группы.

Власти Германии неоднократно подчеркивали, что Турция должна присоединиться к санкциям Запада против России. Йенс Бастиан тоже считает это важным: "Канцлер Шольц должен четко оговорить эти условия, если, например, президент Эрдоган будет стремиться придать новый импульс таможенному союзу между ЕС и Турцией".

Возможно ли продолжение сделки по беженцам?

Говоря о проблеме миграции, Шольц, несомненно, затронет вопрос о том, как депортировать из ФРГ на родину большее количество турецких просителей убежища, получивших отказ. Турция занимает третье место после Сирии и Афганистана как страна происхождения соискателей убежища в Германии.

Большинство отказов касается курдов, уточняет Хюркан Асли Аксой: "Берлин и Анкара обсуждают возможную сделку по беженцам. До 500 человек, ищущих защиты, могут быть депортированы еженедельно". Однако официальных подтверждений этому с турецкой стороны нет. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) недавно так высказалась на тему депортаций мигрантов: "Мы работаем над этим, и я уверена, что в ближайшие недели сможем сообщить об успехах".

По мнению политолога Йенса Бастиана, соглашение по беженцам, которое ЕС заключил с Турцией в марте 2016 года, больше не будет играть важную роль. По сути, оно предусматривало, что просители убежища, прибывшие в Грецию нелегально через Турцию, могут быть возвращены обратно. На данный момент Брюссель выплатил Анкаре почти 10 млрд евро за содержание мигрантов на турецкой территории, где сейчас находятся 3,6 млн сирийских беженцев.

Хотя мигранты и беженцы все еще пытаются добраться до Греции по балканскому маршруту, их число заметно сократилось. Бастиан объясняет это тем, что турецкие и греческие пограничные ведомства теперь активно сотрудничают: "В целом, мне кажется, что в вопросах миграции и беженцев основное внимание уделяется двусторонним соглашениям, а не переговорам о новом договоре с Турцией на уровне ЕС".

Турция хочет купить истребители Eurofighter

Одна из тем, которая, безусловно, сыграет важную роль на переговорах Шольца и Эрдогана, - это экспорт оружия. Турция хочет модернизировать свои ВВС, закупив 40 истребителей Eurofighter. Поскольку они производятся Германией, Испанией, Великобританией и Италией, все четыре эти страны должны дать согласие на такую сделку. Пока, однако, только Испания и Великобритания дали ей зеленый свет.

Турция хочет модернизировать свои ВВС, закупив 40 истребителей Eurofighter Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

"Наш союзник по НАТО - Германия, конечно, также должна предпринять решительные шаги, когда речь идет, например, об оборонной технике, промышленности и экспорте, - выразил надежду Эрдоган, посещая Берлин в ноябре 2023 года. - Это должно быть возможно без всяких помех". Однако Шольц отклонил эту идею.

Экспорт немецкого оружия в Турцию возобновлен

Поставки оружия из Германии в Турцию были существенно ограничены в 2019 году после наступления турецких военных на севере Сирии. Теперь правительство ФРГ намерено отойти от данных ограничений. По сообщению журнала Der Spiegel, в сентябре 2024 года был одобрен экспорт немецкого оружия в Турцию на сумму не менее 236 млн евро, в том числе зенитных ракет и торпед.

Глава CATS Хюркан Асли Акчой предполагает, что Берлин теперь даст добро и на продажу истребителей Eurofighter: "Сейчас правительства обеих стран, похоже, сблизились по многим вопросам оборонной политики, а это значит, что Турция все-таки получит европейские истребители". Власти ФРГ проявляют сдержанность в преддверии переговоров. По словам представителя немецкого правительства, невозможно предвосхитить их ход: "Но, конечно, всегда можно ожидать чего-то нового, когда федеральный канцлер встречается с президентом Турции".