Шольц: Германия продолжит поставлять Израилю оружие

Канцлер заверил Израиль в солидарности, которая в том числе включает в себя предоставление ему немецкой стороной "возможности и поддержание его в состоянии защищать свою страну".

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) отверг сомнения в готовности действующего федерального правительства продолжать поставлять Израилю оружие для помощи им в противостоянии террористическими группировкам ХАМАС и "Хезболлах". "Поставки осуществлялись и будут осуществляться в будущем. Израиль всегда может на это рассчитывать", - заявил Шольц, выступая с правительственным заявлением в бундестаге в среду, 16 октября. "Израиль может рассчитывать на нашу солидарность, сейчас и в будущем", - заверил глава правительства ФРГ, подчеркнув, что эта солидарность также включает в себя и "предоставление Израилю возможности и поддержание его в состоянии защищать свою страну".

Олаф Шольц при этом отметил, что гуманитарная помощь обязана свободно поступать в сектор Газа, и что "нормы международного права должны соблюдаться всегда". По его видению, необходимо выработать перспективу, "которая в итоге приведет к решению конфликта с палестинцами на основе двух государств с палестинцами". Кроме того, Шольц подчеркнул важность "прекращение огня, которое приведет к освобождению заложников, сославшись по этому вопросу на предложения президента США Джо Байдена, визит которого в Берлин запланирован на 18 октября.

Шольц также призвал Иран прекратить атаковать Израиль ракетами. "Не должно быть дальнейшей дестабилизации региона, а Иран играет с огнем. Это должно прекратиться", - сказал Шольц.

США указали на возможность сокращения военной помощи Израилю

Соединенные Штаты оказывают давление на Израиль с целью добиться улучшения положения мирного населения в зоне военных действий на Ближнем Востоке, сообщило агентство dpa утром 16 октября. Вашингтон пригрозил, что, если в ближайшие 30 дней улучшений в этой области не будет, это может рассматриваться как нарушение закона США об оказании военной помощи. В таком случае военная поддержка Израиля со стороны Соединенных Штатов может быть сокращена.

Кадры, изображающие атаку израильских ВС на территорию одной из больниц в секторе Газа, "ужасны", заявил ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) при Белом доме США Джон Кирби. Речь идет о сообщениях, появившихся 14 октября и касающихся авиаудара Израиля по двору одной из больниц в центральном районе сектора Газа. Израильская сторона заявляет, что атаковала пункт командования ХАМАС. Между тем агентство AP сообщает, что при этом ударе возник пожар в палаточном лагере с беженцами, в результате которого более двух десятков людей, в том числе дети, получили тяжелые ожоги. сообщается также о погибших среди мирного населения.

Несмотря на критику действий израильской армии, Вашингтон продолжает оказывать Израилю существенную военную поддержку. Так, американские союзники приступили к размещению в ближневосточной стране системы ПВО Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD), считающейся одной из самых современных в мире, сообщает dpa.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана. Агентство AFP со ссылкой на ливанских официальных лиц сообщает, что с 23 сентября в стране в результате боевых действий погибло более 1300 человек. По данным ООН, не менее 100 тысяч человек бежали из Ливана в соседнюю Сирию.