Шольц и Стармер готовят договор об отношениях ФРГ и Британии

В ходе первого визита в Берлин премьера Великобритании стороны объявили, что открывают новую главу в германо-британских отношениях. "Сердцем договора" станет оборона. В заявлении также упоминается помощь Украине.

Германия и Великобритания заключат соглашение о двусторонних отношениях. "Мы хотим не просто сделать заявления, а поставить наши отношения на совершенно новую основу", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), впервые принимая в Берлине нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера в среду, 28 августа.

Шольц: "Давнее и доверительное партнерство"

По словам Шольца, Германию связывает с Соединенным Королевством "давнее и доверительное партнерство, характеризующееся общими ценностями и надежной дружбой". "Мы будем беречь и поддерживать это сотрудничество на благо наших народов, на благо Европы и ради безопасности трансатлантического пространства", - подчеркнул глава германского правительства. Новый договор станет отражением статуса Германии и Великобритании "как особенно близких партнеров в Европе", добавил он.

Канцлер также приветствовал стремление британского коллеги к "новому старту отношений с Европейским Союзом". Великобритания всегда была незаменимым партнером в "решении важных вопросов, касающихся всей Европы", отметил он.

Стармер: "Сердце договора" - соглашение об обороне

В свою очередь Стармер заявил, что он и Шольц "открывают новую главу в британо-германских отношениях" и заявил об "уникальном шансе". По его словам, "сердцем договора" станет новое соглашение об обороне. "Но мы углубим сотрудничество и по таким вопросам, как борьба с нелегальной миграцией и защита климата", - указал премьер.

Кроме того, в соглашении будет отражено "внешнеполитическое сотрудничество во имя мира и безопасности", экономический рост и промышленная трансформация. Среди других тем договора - миграционная политика, сотрудничество в области правопорядка, образование, энергетическая безопасность, транспорт, экологическая политика, технологии, исследования и инновации.

В опубликованном в тот же день совместном заявлении отмечается, что в настоящее время над двусторонним соглашением ведется работа, оно должно быть подписано в начале 2025 года. В ходе его подготовки будут проведены правительственные консультации. Данное соглашение выведет отношения Лондона и Берлина "на новый уровень" и станет реакцией на "вызовы, стоящие перед обеими странами".

Совместная поддержка Украины

В совместном заявлении также упоминается совместная поддержка Украины, обороняющейся от российского вторжения. "Мы полны решимости сдерживать российскую агрессию, продолжать поддержку Украины и укреплять европейскую оборону", - подчеркнули Шольц и Стармер.

Ранее в тот же день Стармера принял федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер возглавляет правительство Великобритании с начала июля после того как в отставку ушел консерватор Риши Сунак, потерпевший на досрочных парламентских выборах сокрушительное поражение. Стармер исключает возвращение Великобритании в состав ЕС.