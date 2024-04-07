Шольц и Штайнмайер поздравили Шрёдера с 80-летием

Канцлер и президент Германии, вопреки дистанцированию от экс-канцлера ФРГ из-за его дружбы с Путиным, сделали исключение на его юбилей, выразив ему пожелания. Генеральный секретарь СДПГ от поздравлений воздержался.

Действующий канцлер Германии Олаф Шольф (Olaf Scholz) и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) утром в воскресенье, 7 апреля, поздравили бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) с его 80-летним юбилеем. Как пишет издание Die Zeit , Олаф Шольц наряду с лидерами немецких социал-демократов (СДПГ) Заскией Эскен (Saskia Esken) и Ларсом Клингбайлем (Lars Klingbeil) поздравил Шрёдера несмотря на "глубокие разногласия в политических взглядах". Руководство СДПГ фактически прекратило контакты со своим однопартийцем Шрёдером, но сделали исключение по случаю его юбилея, отмечают в Die Zeit.

Президент Штайнмайер, который публично дистанцировался от Шрёдера после полномасштабного вторжения РФ в Украину, направил экс-канцлеру короткое поздравление. "Желаю Вам прекрасного праздника и хороших бесед с семьей и друзьями в этот особый день", - цитирует его письмо газета Bild am Sonntag.

Герхард Шрёдер, родившийся 7 апреля 1944 года в Моссенберге в округе Липпе, ныне входящем в федеральную землю Северный Рейн - Вестфалия, был канцлером ФРГ с 1998 по 2005 год и председателем СДПГ с 1999 по 2004 год. Франк-Вальтер Штайнмайер был давним коллегой Шрёдера в бытность его премьер-министром Нижней Саксонии, а затем главы федерального правительства. С 1999 по 2005 год Штайнмайер возглавлял при Шрёдере ведомство федерального канцлера.

Критика Шрёдера из-за дружбы с Путиным

В последние годы руководство СДПГ обрушилось с критикой на экс-канцлера, известного своей дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным, из-за нежелания того разрывать былые контакты и лоббирование в российской энергетической отрасли, несмотря на развязанную Путиным войну в Украине. Однако процедура исключения Шрёдера из партии, инициированная несколькими отделениями СДПГ в 2023 году, провалилась.

"У бывшего канцлера Герхарда Шрёдера осталось мало друзей в его собственной партии из-за его близости к России", - отмечает агентство dpa.

Праздник не тот, что 10 лет назад

Если в 2014 году - вскоре после аннексии РФ украинского Крыма - СДПГ чествовала своего бывшего лидера в день его 70-летия церемонией в берлинском художественном музее Hamburger Bahnhof, то свой 80-летний юбилей Шрёдер отпразднует 27 апреля в Берлине в частном порядке, список гостей пока держится в секрете.

Die Zeit отмечает, что генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert) недавно заявил, что не будет присутствовать на дне рождения Шрёдера. Ранее он заявил, что не хочет поздравлять Шрёдера: "Герхард Шрёдер уже более двух лет не находит ясных слов по поводу агрессивной войны Владимира Путина, нарушающей международное право", - сказал Кюнерт, отметив, что это "больше, чем просто разница во взглядах".

Шрёдер считает, что его дружба с Путиным поможет закончить войну

Герхард Шрёдер по-прежнему считает, что его дружба с президентом РФ поможет завершить войну в Украине. "Возможно, это все еще может помочь найти решение за столом переговоров, ведь другого решения не существует", - сказал он в интервью агентству dpa, обнародованному 28 марта.

Шрёдер в период пребывания на посту канцлера ФРГ подружился с Путиным и в настоящее время работает на газопроводные компании Nord Stream, находящиеся преимущественно под российским контролем. Хотя он и назвал российское вооруженное вторжение в Украину "роковой ошибкой", но так и не отмежевался от Путина.

На вопрос журналиста, почему он, несмотря на десятки тысяч убитых и военные преступления России в Украине, продолжает дружбу с Путиным, Шрёдер ответил, что "здесь имеет место другое измерение".

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