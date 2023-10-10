Шольц и Макрон: Франко-германский тандем важен для Европы

Франция и Германия являются "важной парой для Европы" и должны преодолеть свои разногласия, заявили лидеры двух стран после переговоров с целью наладить напряженные отношения.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече в Гамбурге во вторник, 10 октября, отметили важную роль франко-германского тандема в Европе. "Франция и Германия - очень важная пара для Европы", - заявил Шольц на совместной пресс-конференции с Макроном. "Если Франция и Германия не будут ладить друг с другом, то вся Европа будет заблокирована", - сказал в свою очередь Макрон. При этом оба политика указали на прогресс, достигнутый в ходе двухдневных переговоров правительств двух стран.

Хотя у Берлина и Парижа, "как и у многих пар, иногда существуют разные точки зрения по тем или иным вопросам", все же можно "вырабатывать общие позиции", сказал Шольц. Макрон поддержал это мнение, заявив, что у двух ведущих стран ЕС "есть исторический, моральный, политический долг... выстраивать общие пути продвижения вперед наших двух стран и нашей Европы". "Необходимо создать более сильную и сплоченную Европу, и необходимым условием для этого является сближение Германии и Франции", - сказал он журналистам.

Двухдневная встреча в Гамбурге, на которой также присутствовали министры правительств обеих стран, рассматривалась как шанс возродить франко-германскую дружбу на фоне возникших в последнее время разногласий, в том числе в вопросах энергетической и оборонной политики, отмечают СМИ. В связи с событиями в Израиле двусторонние отношения отошли на второй план, уступив место международным проблемам.

Шольц и Макрон подтвердили солидарность с Израилем

Правительства Германии и Франции тесно сотрудничают с израильскими властями, чтобы выяснить местонахождение пропавших без вести граждан после масштабного нападения ХАМАС, сообщили лидеры двух стран по итогам переговоров.

По словам Шольца, сейчас необходимо определить, сколько немцев находятся в плену у ХАМАС и что можно сделать для их освобождения. "То, что Израиль должен защищать себя, очевидно, как и то, что он имеет нашу поддержку в этом плане", - добавил канцлер ФРГ.

Макрон также заверил, что Франция поддерживает оборонительные операции Израиля и самым решительным образом осуждает все террористические действия. "Следующие несколько дней позволят, я надеюсь, положить конец всем атакам на израильскую территорию, освободить заложников и прояснить ситуацию", - сказал он. После этого, по словам Макрона, целью станет установление прочного мира в регионе.

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