Шольц и Байден обсудили ситуацию в Украине

На 329-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 18 января (время московское).

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Президент Литвы Гитанас Науседа рассчитывает на то, что Германия поставит танки Leopard в Украину. "Мы находимся в ситуации, когда нужно больше обязательств по поставкам бронетехники, танков в Украину. И я очень надеюсь, что наш сильный союзник сделает это", - заявил Науседа во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он подчеркнул, что танки являются существенным стратегическим фактором в войне в Украине. Науседа подчеркнул, что твердо верит в то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц даст добро на поставки этих танков.

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) обсудил ситуацию в Украине с президентом США Джо Байденом. По словам официального представителя правительства ФРГ, в центре внимания телефонной беседы был вопрос о поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии. Лидеры двух стран согласились, что эта поддержка "должна быть эффективной, устойчивой и тесно скоординированной", говорится в сообщении.

Хроника событий 17 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 января 00.00 - 13.59 >>>

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