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Шольц допускает поднятие вопроса о доверии до конца года

Анатолий Арни
11 ноября 2024 г.

Канцлер ФРГ может принять во внимание требования оппозиции о более раннем начале организации досрочных выборов в стране.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф ШольцФото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) не исключает поднятия вопроса о доверии своему правительству в бундестаге еще до католического Рождества, хотя изначально планировал провести эту процедуру лишь в середине января 2025 года. Об этом сам Шольц заявил в воскресенье, 10 ноября, в беседе с ведущей немецкого телеканала ARD Карен Миозга (Caren Miosga).

"Для меня нет никакой проблемы в том, чтобы поднять вопрос о доверии перед Рождеством, если все видят это именно так", - сказал канцлер. По словам Шольца, формально он как канцлер должен сам инициировать этот шаг, что уже анонсировано на 15 января. Однако если лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) и лидер оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) придут к соглашению по дате поднятия вопроса о доверии канцлеру, Шольц "примет это во внимание".

"Я прямо заявляю, что, если парламент, члены правительства и оппозиция, и в особенности, демократические партии, достигнут соглашения, я буду исходить из этого", - заявил канцлер ФРГ.

Шольц добавил, что "не цепляется за свой пост", но при подготовке к возможным досрочным выборам должны быть соблюдены все формальности. В качестве примера канцлер привел частичные перевыборы в бундестаг, которые пришлось проводить в Берлине в феврале 2024 года из-за организационного хаоса на избирательных участках в городе во время парламентских выборов 2021-го.

Шольц попытается продвинуть ряд законов до поднятия вопроса о доверии

В оставшиеся до Рождества недели канцлер ФРГ хочет добиться утверждения в бундестаге нескольких - неотложных, по его словам - правительственных проектов. В частности, речь идет об имплементации в немецкое законодательство принятых еще в прошлом году в ЕС решений, призванных ограничить приток беженцев в Европу и Германию.

Принятие этого закона до досрочных выборов должно сыграть на руку Шольцу и его сторонникам, так как миграционный вопрос в последние годы стал одной из самых частых причин для критики действующего правительства ФРГ. Однако будет ли принят этот закон, теперь зависит от оппозиции - ее голоса нужны правительству Шольца после того, как правящая коалиция в ФРГ распалась.

За ужесточение миграционного законодательства неоднократно высказывался и Фридрих Мерц. Поэтому, хотя оппозиция вряд ли захочет делать "предвыборные подарки" правящим партиям, христианские демократы окажутся в положении, когда им нужно будет либо поддержать инициативу Шольца, либо объяснить, почему они голосуют против мер, на которых сами же настаивали.

При этом именно Мерц настаивает на поднятии вопроса о доверии правительству до обозначенной Шольцем даты. Лидер оппозиции - один из главных претендентов на пост канцлера, если Шольцу не удастся остаться на должности.

Развал правящей коалиции в Германии

Вечером 6 ноября Олаф Шольц внезапно уволил министра финансов и председателя Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера (Christian Lindner) после эскалации конфликта в коалиционном комитете, в состав которого входят председатели правящих партий и главы их парламентских фракций.

На совещании комитета Линднер предложил партнерам по коалиции - СДПГ и партии "Союз-90"/"зеленые" - согласиться на проведение в стране досрочных парламентских выборов. В таком случае, как пишут СМИ, он был бы готов пойти на принятие дополнительного бюджета ФРГ и остаться в составе переходного кабинета министров до проведения парламентских выборов.

Комментируя увольнение Линднера, Шольц заявил, что экс-министр слишком часто подрывал его доверие и служит не общему благу, а "своей клиентуре и партии". Однако дискуссии о возможном проведении досрочных выборов в ФРГ ходят уже несколько месяцев, а значимые предпосылки к этому наблюдаются с конца сентября. Тогда в отставку ушло все руководство "Союза-90"/"зеленых" после крупных неудач партии на выборах в ландтаги трех восточногерманских федеральных земель, а до этого - в Европейский парламент.

Увольнение Линднера привело к тому, что СвДП вышла из правящей "светофорной" коалиции, тем самым оставив ее в меньшинстве в бундестаге. На фоне этого Шольц объявил, что намерен 15 января инициировать в бундестаге вотум доверия действующему правительству ФРГ. При отсутствии поддержки - а на это, по мнению экспертов, и рассчитывает канцлер - в стране необходимо будет организовать досрочные выборы, которые могут пройти в марте 2025 года.

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