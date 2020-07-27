 Побережье сокровищ на Балтике (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 27.09.2020

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По Германии

Побережье сокровищ на Балтике (фото)

Путешествуя по новым маршрутам вдоль Балтики, можно, например, полюбоваться такими ренатурализованными прибрежными ландшафтами.

Соляные марши на острове Рюген

Соляные марши на острове Рюген

Грайфсвальд • На Балтийском море в Германии завершен экологический проект "Побережье сокровищ" ("Schatz an der Küste", "Schatzküste"), реализация которого продолжалась шесть лет. В результате здесь между Ростокской пустошью и западной частью острова Рюген, например, вновь появились такие соляные марши - затопляемые морской водой прибрежные луга. В прошлом эти территории были осушены и защищены дамбами, чтобы использовать земли в хозяйственных целях. Сейчас они снова постепенно приобретают свой прежний естественный вид и становятся местом произрастания и обитания разных редких растений и животных.

Соляные марши на острове Рюген
Соляные марши на острове Рюген

Наблюдать за аистами, гулять по пустоши и кататься вдоль побережья

Всего же этот большой проект состоял из более чем двух десятков разных отдельных природозащитных и инфраструктурных проектов, на которые было потрачено в общей сложности 10 миллионов евро. Например, на озере Гюнцер Зе (Günzer See) был оборудован безбарьерный орнитологический пункт для наблюдения за аистами, а около Ростока проложен пеший тематический маршрут по пустоши. Завершился проект в конце сентября открытием двух новых велосипедных маршрутов для любителей природы и прибрежных ландшафтов протяженностью 27 и 55 километров.

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    На немецких курортах Балтийского моря можно прекрасно заниматься виндсерфингом, но большинство туристов приезжает сюда, чтобы купаться и загорать. Именно здесь находится самое солнечное место в Германии - остров Фемарн, над которым солнце светит, в среднем, около 2200 часов в году. Во многих регионах страны этот показатель часов на 500-600 меньше.

  • Кюлунгсборн

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Пляжные корзины

    Ни один балтийский курорт не обходится без традиционных плетеных сидений - пляжных корзин, которые позволяют комфортно проводить время: они защищают от солнца, дождя и ветра. Первую пляжную корзину придумали и сделали в 1882 году в Ростоке по заказу одной знатной дамы, страдавшей от ревматизма. Она просто хотела иметь возможность удобно сидеть на пляже.

  • Херингсдорф

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Морские причалы

    Еще одна характерная достопримечательность немецких курортов на Балтике - такие пассажирские причалы, порой уходящие в море на много сотен метров. Любители рыбной ловли, до зубов вооруженные удочками, любят здесь заниматься своим хобби, а туристы - прогуливаться, чтобы издалека окинуть взглядом прибрежную линию. Самый длинный такой 500-метровый причал в Германии находится на курорте Херингсдорф.

  • Фишланд-Дарс-Цингст

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Раздолье для натуристов

    На балтийских курортах насчитывается больше всего в Германии пляжей для тех, кто любит загорать и купаться в чем мать родила (нем. FKK-Strände). Натуризм был популярен здесь еще во времена ГДР, где считался совершенно естественным делом. Однако не будем мешать отдыхающим без плавок и купальников, а просто посмотрим на одну из здешних песчаных дюн.

  • Рюген

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Впечатляющие ландшафты

    Балтийское побережье отличается ландшафтным разнообразием. Песчаные дюны мы уже видели. Теперь пришел черед легендарных Меловых скал на острове Рюген. Их высота достигает 120-ти метров, а толщина известняковых отложений составляет здесь целых полкилометра. В свое время скалы воодушевляли художников эпохи немецкого романтизма, а сейчас служат излюбленным мотивом для фотографов.

  • Киль

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Морская романтика

    Где море, там и корабли, но еще лучше - парусники, которыми можно очень долго любоваться. Отправиться в тур на катере или яхте тоже просто, - нужно лишь это организовать. Особенное событие для любителей морской романтики - праздник и регата Кильская неделя, во время которой была сделана эта фотография.

  • Любек

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Всемирное наследие

    Балтийское побережье Германии богато архитектурными достопримечательностями. Особое место занимают Любек (фото), а также Висмар и Штральзунд. Исторические архитектурные ансамбли этих древних городов включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Висмар

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Ганзейский союз

    Эти и многие другие города региона входили в Ганзейский союз - средневековое объединение, созданное для охраны торговых путей и защиты общих коммерческих интересов. Об этом историческом периоде напоминают импозантные храмы в стиле кирпичной готики, роскошные фасады ратуш, купеческих и бюргерских домов, - например, в Висмаре.

  • Висмар

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Дары моря

    Для любителей рыбных деликатесов на балтийском побережье - настоящий рай. Основную часть улова здешних рыбаков в море составляют селдь, треска, камбала, угорь и лосось. В озерах водятся окуни, карпы, щуки и судаки. Эта фотография сделана в порту Висмара, где морскими продуктами торгуют прямо с катеров.

  • Рибниц-Дамгартен

    Немецкие достопримечательности Балтийского моря

    Янтарные берега

    Если повезет, то во время прогулки по пляжу или вдоль берега можно найти янтарь, украшения из которого в этих местах делали уже 10 тысяч лет назад. Самые высокие шансы на удачу для искателей янтаря - после шторма на островах Хиддензе, Рюген и Узедом.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


Контекст

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