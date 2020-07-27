Побережье сокровищ на Балтике (фото)

Грайфсвальд • На Балтийском море в Германии завершен экологический проект "Побережье сокровищ" ("Schatz an der Küste", "Schatzküste"), реализация которого продолжалась шесть лет. В результате здесь между Ростокской пустошью и западной частью острова Рюген, например, вновь появились такие соляные марши - затопляемые морской водой прибрежные луга. В прошлом эти территории были осушены и защищены дамбами, чтобы использовать земли в хозяйственных целях. Сейчас они снова постепенно приобретают свой прежний естественный вид и становятся местом произрастания и обитания разных редких растений и животных.

Наблюдать за аистами, гулять по пустоши и кататься вдоль побережья

Всего же этот большой проект состоял из более чем двух десятков разных отдельных природозащитных и инфраструктурных проектов, на которые было потрачено в общей сложности 10 миллионов евро. Например, на озере Гюнцер Зе (Günzer See) был оборудован безбарьерный орнитологический пункт для наблюдения за аистами, а около Ростока проложен пеший тематический маршрут по пустоши. Завершился проект в конце сентября открытием двух новых велосипедных маршрутов для любителей природы и прибрежных ландшафтов протяженностью 27 и 55 километров.

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