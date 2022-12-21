Шойгу заявил о создании двух военных округов на западе РФ

На 301-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 21 декабря (время московское).

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Ближайшие два-три месяца могут стать решающими в исходе войны РФ против Украины, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью "Голосу Америки". По его словам, в Киеве "очень активно" готовятся к предстоящему периоду. Он указала, что Россия "поставила все на кон" в войне против Украины, не осознавая неспособность победить. "Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, которая загнана в тупик, является наиболее опасной", - добавил Данилов.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в очередной раз продлил действующий в регионе "желтый" (высокий) уровень террористической опасности на две недели. "До 5 января на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", - написал он в Telegram . Находящиеся на границе с Украиной районы Белгородской области с начала полномасштабного российского вторжения в эту страну подвергаются обстрелам. "Желтый" уровень террористической опасности установлен в регионе с середины апреля.

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Президент США Джо Байден прокомментировал твит украинского лидера Владимира Зеленского, направляющегося в Вашингтон с первым зарубежным визитом с начала полномасштабного российского вторжения. Байден пожелал Зеленскому хорошего полета и заявил, что будет рад его видеть и что у них есть много тем для обсуждения. Приземление украинского президента ожидается поздним вечером по московскому времени. Помимо встречи с Байденом, Зеленский выступит в Конгрессе США.

Шойгу заявил о создании двух военных округов на западе РФ

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства заявил о мерах в ответ на запланированное расширение НАТО на севере Европы. Среди прочего, предлагается повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст - увеличить до 30 лет. Кроме того, планируется создать группировку войск на северо-западе России, создать два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа, заявил Шойгу. Кроме того, по его словам, необходимо довести численность ВС РФ до 1,5 млн человек. Глава Минобороны РФ также сообщил о намерении продолжить войну против Украины до полного выполнения задач. Он предложил провести более подробное обсуждение мер на закрытой части заседания.

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Правительство ФРГ приветствовало предстоящий визит в США президента Украины Владимира Зеленского. Тот факт, что Зеленский мог покинуть Украину ради посещения Вашингтона является хорошим знаком и обнадеживающим шагом, заявил официальный представитель Берлина Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Ранее Зеленский сообщил, что находится на пути в США.

Путин выступил на расширенной коллегии Минобороны РФ

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на расширенной коллегии его ведомства, заявил, что в ходе мобилизации было призвано 300 тысяч человек. От призыва при этом были освобождены 830 тысяч человек с целью поддержания экономики, указал он. Шойгу также сообщил о планах развернуть пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и судоремонт ВМФ РФ в захваченных украинских портах Бердянска и Мариуполя.

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Президент РФ Владимир Путин выступил на расширенной коллегии министерства обороны, призвав улучшить снабжение российской армии. В заседании участвуют 15 тысяч служащих ВС РФ, в том числе в режиме видеосвязи. Ранее стало известно, что Путин отказался от выступления с посланием Федеральному собранию. Кроме того, российский президент не будет проводить традиционную декабрьскую пресс-конференцию.

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Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий реальный срок во Владимирской области, сообщил о визите бизнесмена Евгения Пригожина в его колонию и вербовке заключенных в ЧВК Вагнера. Сославшись на слова очевидца, Навальный написал в Instagram, что Пригожин прилетел на вертолете, заключенных собрали на стадионе вместе с начальством. После его выступления около 80-90 человек пошли оформляться в ЧВК Вагнера, затем прошла вторая волна вербовки, указал политик. "По щелчку пальцев, буквально в течение суток, убийц и грабителей с огромными сроками освобождает никакой не суд и даже не Путин, а лысый человечек, приезжающий на зоны с историей о том, как он "топтал 10 лет", - отметил он.

В Харьковской области обнаружены тела 500 мирных украинцев

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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил об обнаружении на освобожденной территории Херсонской области нового массового захоронения. По его словам, в селе Правдино 30 ноября были найдены 7 похороненных мирных жителей, в том числе девочка-подросток. Российские войска пренебрегают 4 Женевской конвенцией, которая запрещает насилие над гражданским населением, написал Резников в Twitter . Кроме того, он сообщил о продолжении работ по поиску погибших на деоккупированной территории Харьковской области. На данный момент там обнаружено более 500 тел мирных жителей, в том детей, указал далее глава Минобороны Украины.

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Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о приостановке судопроизводства и исполнительного производства в отношении мобилизованных, добровольцев и участников войны против Украины. Отсрочку также получат служащие управлений пограничной службы ФСБ России. Кроме того, документ предусматривает приостановку взыскания банками долгов с участников боевых действий.

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Российские силы вывезли пациентов психиатрических больниц Новой Каховки и Олешек Херсонской области в село Стрелковое на Арабатской стрелке в аннексированном Крыму, заявил Центр национального сопротивления (ЦНС). По его данным, больных удерживают на базе отдыха "Геолог", которую россияне захватили и переоборудовали под психбольницу. "Большинство персонала завезены из РФ, но есть и местные, кто согласился ухаживать за пациентами", - указывается далее. ЦНС подчеркнули, что подобные действия являются похищением людей, которые не могут оказать самостоятельного сопротивления, фактически их удерживают в заложниках.

"Россияне также активно похищают детей из интернатов для дальнейшего "усыновления". Однако согласно Римскому уставу Международного уголовного суда, насильственная передача детей из одной этнической группы в другую является признаком геноцида. Детей намеренно вывозят в отдаленные районы России, - заявили далее в ЦНС.

Хроника событий 21 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 20 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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