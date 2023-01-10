Шойгу анонсировал модернизацию военкоматов

На 321-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 10 января (время московское).

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Министр обороны Сергей Шойгу анонсировал проведение в 2023 году модернизации военкоматов. Такое поручение в октябре дал президент России Владимир Путин после "окончания" мобилизации. "В ближайшее время предстоит модернизировать работу военных комиссариатов. Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны", - рассказал Шойгу. По его словам, это "позволит нарастить боевые возможности вооруженных сил" и "обеспечить сдерживание агрессии против России и наших союзников".

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