 SOHR: При ударах коалиции в Сирии погибли более 3000 мирных жителей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.09.2018

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Мир

SOHR: При ударах коалиции в Сирии погибли более 3000 мирных жителей

Данные Сирийского наблюдательного совета по правам человека не всегда могут быть подтверждены официально. В коалиции заявляют о тысяче погибших суммарно в Сирии и Ираке.

Последствия авиаудара по объектам ИГ (фото из архива)

Последствия авиаудара по объектам ИГ (фото из архива)

За время операции возглавляемой США международной антитеррористической коалиции в результате авиаударов по целям в Сирии погибли более 3300 мирных жителей. Об этом в воскресенье, 23 сентября, сообщили представители Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR).

Контекст

Число салафитов в Германии больше не увеличивается. Это связано с поражениями "Исламского государства" в Ираке и Сирии, объяснил в интервью DW исламовед Михаэль Кифер. (05.04.2018)

Хотя в военном плане исламисты потерпели в Сирии и Ираке сокрушительное поражение, их идеология до сих пор жива - к примеру, в умах детей, выросших на подконтрольных ИГ территориях. (13.01.2018)

Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.

В свою очередь, в коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) заявили о тысяче погибших суммарно в Сирии и Ираке. Силы коалиции делают все возможное, чтобы избегать гибели мирных жителей, подчеркнули ее представители.

Операция возглавляемой США международной коалиции против джихадистской группировки началась в августе 2014 года с ударов по объектам ИГ на территории Ирака. В сентябре того же года коалиция начала атаки на террористов в Сирии.

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  • Die jesidische Kämpferin Asema Dahir mit einem Teddybär (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

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    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

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    Террористы ИГ не щадят даже самых слабых. Летом 2014 года сотни тысяч езидов, безжалостно преследуемых джихадистами, были вынуждены покинуть родные места. Два года назад это фото пожилого мужчины стало символом страданий езидов - представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые стали жертвами ИГ.

  • Vom IS verschlepptes Mädchen (Foto: AP Photo/Dalton Bennett, File)

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    Травма на всю жизнь

    Эта 15-летняя езидская девочка не захотела показывать лицо. Джихадисты похитили ее летом 2014 года и насильно выдали замуж за боевика ИГ. Через два месяца ей удалось бежать. Теперь она снова живет со своей семьей и рассказывает об ужасах пережитого.

  • Ein Kind im zerstörten Kobane (YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

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    Многие месяцы джихадисты занимали город Кобане на севере Сирии, прямо на границе с Турцией. Курды отчаянно держали оборону. С помощью американских ВВС боевиков ИГ удалось победить. Однако террористы оставили здесь лишь руины.

  • Kurdische und jesidische Kämpferinenn unterhalten sich (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Дружба как символ победы

    Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.

  • Die Kämpferinnen auf einem bewaffneten Jeep (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Борьба за свободу

    Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы.

    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


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Один день на авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт"

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В 2014 году боевики ИГ захватили территории езидов в Ираке. Многие женщины подверглись насилию, были похищены, проданы в рабство. О тех, кто сегодня воюет против ИГ, - галерея DW. (10.05.2016)  

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