Сделка по постам в новом составе Еврокомиссии: правые рулят?

Ведущие фракции Европарламента утвердили соглашение по распределению должностей в Еврокомиссии. По его итогам эксперты говорят, что на ведущих ролях среди евродепутатов правоцентристы из ЕНП.

Спустя почти полгода после выборов в Европарламент, по итогам которых свои позиции укрепили ультраправые, 1 декабря, похоже, начнет работу следующий состав Еврокомиссии (ЕК), полномочия которого продлятся до 2029 года. Вечером в среду, 20 ноября, после нескольких недель противостояния три основные центристские политические группы Европарламента объявили о договоренности по утверждению нового состава ЕК из 27 человек, пообещав в совместном заявлении "работать вместе, придерживаясь конструктивного подхода".

В условиях, когда на повестке дня остро стоят вопросы о защите климата и регулировании миграции, именно правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), похоже, сильнее всего укрепила свои позиции. "Я обещал людям Европу без бюрократии, и я выполню обещание. А если нет, то в 2029 году мы проснемся в крайне популистской Европе", - заявил глава ЕНП Манфред Вебер (Manfred Weber) в комментарии, опубликованном Financial Times.

Чтобы сформировать новый состав Европейской комиссии, ЕНП, крупнейшая политическая сила в Европарламенте, заключила сделку со второй по величине политической группой - левоцентристским Прогрессивным альянсом социалистов и демократов (S&D), а также с либеральной группой "Обновляя Европу" (Renew). Во главе с представляющей ЕНП немкой Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), в июле переутвержденной на пост председателя Еврокомиссии на второй срок, ЕК будет руководить климатической, торговой и миграционной политикой Евросоюза.

Кандидаты в еврокомиссары: претензии к итальянцу Фитто и испанке Рибере

Согласно сложной процедуре разделения полномочий в ЕС, каждая страна-член выдвигает своего кандидата в его исполнительный орган - Еврокомиссию, но именно председатель ЕК фон дер Ляйен должна распределить портфели, после чего Европарламенту предстоит утвердить кандидатов на соотвествующие посты.

Тереса Рибера и Раффаэле Фитто столкнулись с наибольшим проблемами при согласовании их кандидатур на пост еврокомиссаров Фото: JOHN THYS/REUTERS/NICOLAS TUCAT/AFP

Однако до этого евродепутаты несколько недель изучали кандидатуры 26 оставшихся претендентов на должности еврокомиссаров. В итоге с наибольшим проблемами столкнулись кандидатуры Тересы Риберы, испанской социалистки, и Раффаэле Фитто, итальянца из ультраправой группы "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR).

Рибера, покидающая пост министра по экологическим преобразованиям и демографическим проблемам Испании, встретила сопротивление со стороны испанских членов ЕНП в связи с действиями ее самой, а также правительства в Мадриде во время недавнего катастрофического наводнения в Валенсии.

Выдвижение Фитто на пост исполнительного зампреда Еврокомиссии по сотрудничеству и реформам левые евродепутаты посчитали неприемлемым, по этому поводу даже возникли споры внутри S&D. Многих возмущала сама мысль о том, что такую должность займет представитель имеющей неофашистские корни партии "Братья Италии", которую возглавляет премьер-министр страны Джорджа Мелони.

"Зеленые" обвиняют социалистов в нарушении предвыборных обещаний

В итоге оба кандидата получили одобрение от руководства ЕНП и S&D, что дает им преимущество перед утверждением всеми депутатами Европарламента на следующей неделе. Соотечественница Риберы и лидер S&D Ираче Гарсия выступила в защиту межфракционной сделки. "Это соглашение разблокирует ситуацию, которая ставила под угрозу стабильность Евросоюза", - заявила в среду Гарсия.

Даниэль Фройнд Фото: Lucia Schulten/DW

В стороне от дележа портфелей еврокомиссаров остались "зеленые", которые показали низкий результат на июньских выборах, в то время как ультраправые "Патриоты за Европу" (PfE) и "Европейские консерваторы и реформисты" добились на них заметного успеха. Неясно, поддержат ли евродепутаты из фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс" согласованные кандидатуры на посты еврокомиссаров, когда они будут вынесены на голосование всего Европарламента.

"Социал-демократы нарушают свое главное предвыборное обещание - они идут на поводу у ультраправых, чтобы поддержать кандидатов в комиссары от Венгрии и Италии", - отметил в интервью DW Даниэль Фройнд (Daniel Freund), евродепутат от немецких "зеленых".

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, партия которого входит в группу "Патриоты за Европу", выдвинул в состав ЕК от своей страны кандидатуру Оливера Вархейи, действующего еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства. Вархейи, также являющемуся для многих спорной фигурой, в рамках межфракционного соглашения отдали пост комиссара по здравоохранению, исключив из его компетенции вопросы репродуктивных прав.

Еврокомиссия политически поправеет?

Хотя "зеленые" могут обвинить социалистов в том, что те потворствуют ультраправым, по мнению Эрика Мориса из Центра европейской политики, новый состав Еврокомиссии не выглядит значительно более политически правым, чем предшествующий, по крайней мере, с точки зрения баланса еврокомиссаров.

Однако, по словам Мориса, изменения все же будут - "в области климата и сельского хозяйства, то есть во всем, что связано с "зеленой" политикой". За последний год правые партии стали более влиятельными во многих европейских столицах, констатирует аналитик, поэтому "неудивительно, что это отразилось на составе Еврокомиссии".

"Есть реакция со стороны бизнеса и общественного мнения, что отражается в плохих результатах "зеленых" в разных странах и в смещении позиций некоторых партий, в основном правоцентристских и даже некоторых либеральных", - добавил Морис в беседе с DW. По его словам, ЕНП стала лидером в ныне более раздробленном Европарламенте и сможет объединиться с левыми и правыми политическими силами.

Бюджет, поддержка Украины и Трамп: новые вызовы для Брюсселя

В 2019 году, во время первых 100 дней своего первого председательства в Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен обнародовала основные цели экологической политики. На этот раз ей предстоит разработать новую концепцию сельскохозяйственной политики и представить новые идеи в области обороны в условиях все более нестабильной геополитической обстановки. По словам Мориса, глава ЕК также должна быстро подготовить новый долгосрочный проект бюджета ЕС.

Но кто бы ни получил в итоге контроль над ключевыми постами в Еврокомиссии, в структурах которой в общей сложности работают 32 000 человек, предстоящее возвращение Дональда Трампа на пост президента США, скорее всего, будет доминировать в политической повестке дня ЕС. Обещание Трампа прекратить войну России против Украины "за 24 часа" может заставить Брюссель отвечать на сложные вопросы относительно своей поддержки Киева, а угроза экс-главы Белого дома ввести пошлины на европейские товары также вынудит Евросоюз реагировать на это.