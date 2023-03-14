Минск внес Софью Сапегу в список "причастных к терроризму"

Сейчас Сапега фигурирует под номером 1026 последней в этом перечне. Основанием для ее включения в список значится вступление в силу приговора суда о признании ее виновной в преступлении, предусмотренном статьей 130-й белорусского Уголовного кодекса - "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни".
Отчим россиянки Сергей Дудич сообщил ТАСС, что "никаких новостей" относительно возможной передачи Сапеги в РФ для отбытия наказания нет.
Приговор Софье Сапеге в Беларуси
Софью Сапегу задержали в мае 2021 года вместе с ее тогдашним молодым человеком Романом Протасевичем - бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta. Для этого белорусские власти вынудили самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске.
В июне 2022 года Софья Сапега обратилась к правителю Беларуси Александру Лукашенко с прошением о помиловании, указав в нем, что ее "на преступления сподвигли молодость и глупость". Однако получила отказ .