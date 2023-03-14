Минск внес Софью Сапегу в список "причастных к терроризму"

Включение осужденной в Беларуси россиянки Софьи Сапеги в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, объясняется нарушением статьи белорусского УК о разжигании вражды.

Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси включил гражданку России Софью Сапегу, приговоренную белорусским судом к шести годам лишения свободы в колонии, в список организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом свидетельствует перечень на сайте спецслужбы, обновленный во вторник, 14 марта.

Сейчас Сапега фигурирует под номером 1026 последней в этом перечне. Основанием для ее включения в список значится вступление в силу приговора суда о признании ее виновной в преступлении, предусмотренном статьей 130-й белорусского Уголовного кодекса - "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни".

Отчим россиянки Сергей Дудич сообщил ТАСС, что "никаких новостей" относительно возможной передачи Сапеги в РФ для отбытия наказания нет.

Приговор Софье Сапеге в Беларуси

Софью Сапегу задержали в мае 2021 года вместе с ее тогдашним молодым человеком Романом Протасевичем - бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta. Для этого белорусские власти вынудили самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске.

Сапегу обвинили в администрировании Telegram-канала "Черная книга Беларуси", публиковавшего личные данные белорусских силовиков. В мае 2022 года девушку приговорили к шести годам лишения свободы. Она отбывает наказание в гомельской женской колонии.

В июне 2022 года Софья Сапега обратилась к правителю Беларуси Александру Лукашенко с прошением о помиловании, указав в нем, что ее "на преступления сподвигли молодость и глупость". Однако получила отказ .

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