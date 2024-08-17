Соцсеть X объявила о закрытии офиса в Бразилии из-за цензуры

Соцсеть X останется доступна для бразильских пользователей, однако подразделение Twitter, Inc. в этой стране прекращает работу незамедлительно.

Сотрудники бразильского подразделения корпорации Twitter, Inc., владеющей соцсетью X, прекращают операции в этой стране, решение вступает в силу "незамедлительно". Об этом в субботу, 17 августа, сообщили члены команды X по связям с госструктурами по всему миру.

По их словам, решение принято, чтобы обеспечить безопасность сотрудников.

Накануне вечером судья Верховного суда Алешандре де Мораэс "пригрозил нашему юридическому представителю в Бразилии арестом, если мы не выполним его приказы о цензуре", отмечается в записи. "Он сделал это в секретном постановлении, которым мы делимся здесь, чтобы разоблачить его действия", - утверждается в ней далее.

Платформа X остается доступной для жителей Бразилии

Многочисленные апелляции Twitter, Inc., в Верховный суд не были услышаны, отметили в корпорации. Кроме того, по ее данным, бразильские сотрудники не контролируют блокировку контента на платформе. Однако - несмотря на это - Мораэс "решил угрожать нашим сотрудникам в Бразилии, а не соблюдать закон или надлежащие процессуальные нормы", добавили в Twitter, Inc. В этой связи операции в Бразилии прекращаются немедленно.

"Мы глубоко опечалены тем, что были вынуждены принять это решение. Ответственность за это лежит исключительно на Алешандре де Мораэсе. Его действия несовместимы с демократическим правлением", - указали в корпорации. "Народ Бразилии должен сделать выбор: демократия или Алешандре де Мораэс", - подчеркнули там.

В то же время сама платформа X "остается доступной для жителей Бразилии", указали в компании.

Расследование Верховного суда Бразилии в отношении Маска

В апреле Верховный суд Бразилии начал расследование в отношении Илона Маска в связи с принадлежащей американскому бизнесмену социальной платформой Х.

Мораэс выпустил судебное постановление, обязывающее платформу Х заблокировать целый ряд аккаунтов, ссылаясь на то, что те якобы распространяют дезинформацию и способствовали пропаганде ненависти в отношении правительства крайне правого Жаира Болсонару в годы его президентства.

"Х должна прекратить игнорировать уже выпущенные судом постановления, осуществляя, в числе прочего, реактивацию профилей, заблокированных этим Верховным судом", говорилось в судебных документах в апреле.

Маск обжаловал постановление, заявив, что оно противоречит конституции, а также обрушился на Мораэса со шквалом критики, обвинив его в "агрессивной цензуре", нарушающей закон и волю народа Бразилии.

Позднее в американской корпорации говорили, что готовы выполнить судебные решения, напомнило агентство Reuters.

Цензура в Турции

В преддверии выборов президента Турции в мае 2023 года Twitter Inc. ограничил доступ к некоторым записям в турецком сегменте интернета по требованию властей.

"В ответ на судебный процесс и для обеспечения того, чтобы Twitter оставался доступным для турецких жителей, сегодня мы приняли меры по ограничению доступа к части контента в Турции", - указали в корпорации 13 мая 2023 года. Сам Маск тогда оправдывал цензуру: "Выбор состоит в том, чтобы полностью отключить Twitter или ограничить доступ к некоторым твитам. Чего вы хотите?" - написал он в соцсети.