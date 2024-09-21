Соцсеть X назначила юридического представителя в Бразилии, выполнив таким образом одно из требований местного суда для продолжения работы в стране.

Социальная сеть X назначила Рейчел де Оливейра Консейсау своим юридическим представителем в Бразилии. Об этом в пятницу, 20 сентября по местному времени, объявили адвокаты платформы Илона Маска в стране Андре Зонару и Сержио Розенталь. Таким образом компания выполнила одно из требований судьи Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Алешандре де Мораэса для продолжения работы в стране.

Блокировка социальной сети X в Бразилии

В конце августа судья Алешандре де Мораэс дал распоряжение Национальному агентству телекоммуникаций остановить работу соцсети X по всей стране. Причиной тому стал отказ компании подчиняться требованию о назначении своего юридического представителя в Бразилии в течение 24 часов.

За попытку обойти ограничения на использование X в Бразилии пользователям может грозить штраф в объеме 50 000 реалов (около 8000 евро) в день. Решение о блокировке платформыспровоцировало массовые протесты по всей стране.

Закрытие офиса X в Бразилии

Соцсеть X отозвала своего представителя в Бразилии в середине августа и закрыла офис, обосновав это тем, что опасается задержания своей представительницы в стране. Ранее руководство X отказалось заблокировать по требованию властей Бразилии аккаунты ряда пользователей, среди которых были, в том числе законодатели, связанные с правой партией экс-президента страны Жаира Болсонару.

По мнению судьи де Мораэса, через аккаунты, которые следовало удалить, распространялась ложная и нарушающая закон информация. Со своей стороны Илон Макс обвинил судью в цензуре.