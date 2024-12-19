Какое настроение у немцев перед Рождеством

Праздники могут стать настоящим испытанием на стрессоустойчивость. Как немцы справляются с подготовкой к Рождеству и смогли ли они настроиться на празднование? В Германии провели несколько опросов.

Рождество, как поет в своем хите Энди Уильямс, - самое прекрасное время года, и в Германии эта особенная атмосфера ощущается в каждом городе, прежде всего благодаря рождественским базарам. Какое же настроение у жителей Германии перед праздниками? Результаты актуального опроса показывают, что в этом году немцы пребывают даже в более праздничном настроении, чем в прошлые годы. Мюнхенский университет бундесвера в середине декабря опубликовал свежие данные. Каждый седьмой респондент заявил о том, что ожидает, что это Рождество станет прекрасным праздником. В прошлом году такое приподнятое праздничное настроение было только у каждого восьмого. Что уж говорить о годах пандемии! Тогда предрождественское настроение было только у каждого четырнадцатого жителя страны.

Какая рождественская песня раздражает немцев больше всего

За несколько недель до Рождества радиостанции включают в свое ежедневное вещание рождественские хиты - разумеется, для поднятия праздничного настроения. Однако, как показывают результаты опроса, рождественские хиты могут иметь и ровно противоположный эффект. Наиболее противоречивые оценки получила песня "Last Christmas" британского поп-дуэта Wham!, выпущенная рекорд-компанией Epic Records в 1984 году. В то время как примерно 40 процентов слушают эту композицию с удовольствием, 38 процентов считают ее уже перебором. Больше всего критиков этой песни - среди мужчин, а самыми верными фанатками являются женщины. Самая любимая песня - "Driving Home for Christmas" британского исполнителя Криса Ри. В целом немцы предпочитают слушать в рождественское время англоязычные композиции, а не песни на немецком. Традиционные немецкие рождественские песни, к которым точно относятся композиции "O Tannenbaum" и "Stille Nacht" ("Тихая ночь"), пользуются наибольшим успехом в семьях с детьми.

К такому результату пришел дюссельдорфский институт исследования общественного мнения Innofact, итоги опроса были опубликованы в среду, 18 декабря. Среди песен, которые немцы слушают по дороге в автомобиле, первые шесть строчек занимают хиты на английском. При этом, как показал опрос, среди женщин за рулем гораздо больше любителей подпевать. Две трети женщин признались, что охотно подпевают, когда по радио звучит знакомая им композиция. И только каждый второй мужчина дает волю своему вокальному влечению. Большинство же по-прежнему предпочитают слушать, а не напевать.

Что немцы хотят увидеть у себя под елкой

Неотъемлемым атрибутом Рождества, как и песни, являются, конечно же, подарки. И здесь самым любимым подарком для немцев остаются деньги. За ними следуют совместные впечатления, путешествия и книги. Примерно 16 процентов опрошенных заявили о том, что закупились подарками еще в ноябре.

Но жители Германии испытывают не только радость в предновогоднее время. Больше половины - 54 процента - считают, что создают себе дополнительный стресс и берут на себя непосильную финансовую нагрузку. Столько же полагают, что в эти праздничные дни особо остро ощущается проблема одиночества. Правда, среди участников данного опроса на себе лично это ощущает только каждый десятый. 38 процентов отметили, что ощущали стресс и напряжение из-за того, что им приходилось создавать праздничную атмосферу.

Христианские аспекты Рождества для опрошенных уходят все чаще на второй план. Все, что связано именно с церковью, для респондентов стоит на последнем месте. Что же важно для немцев? Время с родными, спокойствие и хорошая еда. При этом большинство знают историю происхождения Рождества.