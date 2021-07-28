Соболь: Роскомнадзор требует заблокировать YouTube-канал "Навальный LIVE"

Роскомнадзор требует от руководства видеохостинга YouTube заблокировать канал "Навальный LIVE". Об этом российский оппозиционный политик, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Любовь Соболь сообщила в пятницу, 30 июля. По версии ведомства, канал с 2,4 млн подписчиков нарушает российский закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", добавила она.

Кроме того, ведомство требует закрыть персональный YouTube-канал самой Соболь. На этом канале не обсуждались протестные митинги в России, он появился после признания судом ФБК экстремистской организацией и не фигурирует в решении суда, подчеркнула соратница оппозиционера. "Роскомнадзор, видимо, хочет запретить все с фамилией "Навальный" и "Соболь", - едко резюмировала она.

Несколькими днями ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube закрыть каналы сторонников Навального Владимира Милова, Георгия Албурова и Вячеслава Гимади, а от руководства сети микроблогов Twitter - заблокировать аккаунт Соболь. Ведомство считает, что с этого аккаунта распространяется информация с нарушением законодательства в связи с признанием ФБК, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабов Навального "экстремистскими организациями". Микроблог Соболь "используется для пропаганды деятельности и реализации мероприятий ФБК" и других связанных с Навальным организаций, в том числе для сбора средств и продвижения проектов, указали в Роскомнадзоре.

Преследование Навального и его сторонников

Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Мосгорсуд 9 июня признал "экстремистскими организациями" Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального. Суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций.

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