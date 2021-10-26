Как немецкие собаки участвуют в строительстве железных дорог (фото)

Франкфурт-на-Майне • В Германии решили использовать специально обученных собак при планировании новых железнодорожных путей. Благодаря хорошему обонянию четвероногие быстро могут определять, где находятся редкие виды животных. Чтобы не навредить этим видам, со следующего года немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn будет отправлять собак на объекты.

По утверждению Deutsche Bahn, использование собак ускорит работу в разы: раньше специалисты осматривали объекты в разные времена года, и на это уходило много времени. Четвероногие же могут справиться с такой задачей за пару месяцев.

Для специального отряда выбрали шесть собак разных пород. Сейчас их начали обучать вынюхиванию редких видов - например, желтобрюхих жаб и обыкновенных медянок. Дрессировка завершится к концу этого года, сообщает агентство dpa.

Собаки могут определять по запаху не только диких животных, но и коронавирус: