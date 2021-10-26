 Как немецкие собаки участвуют в строительстве железных дорог (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 27.10.2021

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По Германии

Как немецкие собаки участвуют в строительстве железных дорог (фото)

Чтобы защитить редкие виды животных, собаки будут участвовать в процессе планирования железнодорожных путей в Германии.

Собаки участвуют в строительстве железных дорог

Франкфурт-на-Майне • В Германии решили использовать специально обученных собак при планировании новых железнодорожных путей. Благодаря хорошему обонянию четвероногие быстро могут определять, где находятся редкие виды животных. Чтобы не навредить этим видам, со следующего года немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn будет отправлять собак на объекты.

Собаки участвуют в строительстве железных дорог

По утверждению Deutsche Bahn, использование собак ускорит работу в разы: раньше специалисты осматривали объекты в разные времена года, и на это уходило много времени. Четвероногие же могут справиться с такой задачей за пару месяцев.

Собаки участвуют в строительстве железных дорог

Для специального отряда выбрали шесть собак разных пород. Сейчас их начали обучать вынюхиванию редких видов - например, желтобрюхих жаб и обыкновенных медянок. Дрессировка завершится к концу этого года, сообщает агентство dpa.

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