Почему в РФ хотят разрешить убийства бездомных животных

В Госдуме России 16 мая состоится первое чтение законопроекта, который может дать региональным властям полномочия на "гуманную эвтаназию", то есть умерщвление бездомных животных. Документ на рассмотрение внесли еще 12 апреля, а спустя 4 дня в Оренбурге бездомные собаки загрызли восьмилетнего мальчика. На этом фоне многие региональные депутаты, в том числе из Оренбурга, Башкортостана , Астраханской области высказались в поддержку законопроекта. Чиновники из Алтайского края даже внесли свою версию поправок. 25 апреля правительство России одобрило законопроект и отправило его на чтения в Госдуму.

При этом никакого единства вокруг законопроекта нет. Российские зоозащитники запустили петицию против этой депутатской инициативы, и число подписей под документом уже превысило 120 тысяч. В некоторых регионах проходили протестные акции, которые собирали около сотни протестующих. Даже во властном корпусе не все единогласно радеют за законопроект, в числе выступающих против есть, например, сенатор Андрей Клишас , а также первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии Владимир Бурматов.

Разрешение на убийство собак - в угоду регионам?

Принятие закона в нынешнем виде перечеркнет предыдущие успехи зоозащитников в России. В 2018 году президент Владимир Путин после долгих обсуждений подписал закон "об ответственном обращении с животными", согласно которому запрещено мучить или убивать бездомных животных, в том числе, собак. В России повсеместно была введена система ОСВВ - отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск на улицу. В некоторых регионах программа имела успех и привела к значительному сокращению нападений со стороны бездомных животных, а также в целом к уменьшению их популяции. Так, в Нижегородской области число собак на улицах снизилось на 76%, в Перми тот же показатель упал на 20%. В целом по России, согласно данным Роспотребнадзора, за 2018 - 2022 годы произошло снижение числа укусов на 53,5 тысячи (13.9%).

Как считает исполнительный директор "Альянса защитников животных" Юрий Корецкий, закон работает, "он в принципе по стране дал снижение напряженности и повысил безопасность граждан. Но там, где деньги воровали и не исполняли закон, ситуация плохая. В угоду этим нескольким регионам и пытаются сейчас протащить поправки, чтобы не заставить власть работать и исполнять закон, а чтобы развязать руки губернаторам и чтобы они уже безнаказанно могли бы делать все то, что они делали".

Регионы против собак

Сам законопроект внесла на рассмотрение группа из 16 депутатов Госдумы (они состоят в партиях "Новые люди" и "Единая Россия") под предводительством бывшего мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. В числе подписавшихся есть и председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин.

"Такая скорость продвижения законопроекта, очевидно, говорит о том, что кто-то его лоббирует. Есть несколько версий, но все они сходятся к губернаторам субъектов Российской Федерации. Многие из них просто запустили работу с бездомными животными, что привело к громким трагедиям последних месяцев. Они хотят, во-первых, снять с себя ответственность, а, во-вторых, принять такой закон, который позволит им и дальше особо не исполнять необходимые нормы закона, а также поспособствует более легкому воровству денег", - рассказывает Корецкий.

Случаи преступных действий, а также коррупции по части бездомных животных в регионах нередки. Пару месяцев назад в Астраханской области, губернатор которой, Игорь Бабушкин активно выступает за поправки, завели дело о хищении 28 млн рублей . Экс-депутат городской думы и директор ООО "Экоприют" Андрей Невлюдов "совместно с должностными лицами горадминистрации и региональной службы ветеринарии" украл эти деньги при выполнении государственных контрактов на отлов животных. И даже это дело вскрылось только потому, что в ноябре 2022 года жители нашли 60 трупов бездомных собак .

Громкое происшествие было и в родном городе инициатора законопроекта - Сарданы Авксентьевой - еще в ее бытность мэром Якутска. Тогда ее обвиняли в убийстве более чем 200 животных , которые якобы получили бешенство, находясь в одном из приютов. Авксентьева отрицала свою причастность к этому скандалу. Также еще в декабре 2021 года в Якутске объявляли режим ЧС после убийства стаей бездомных собак доцента Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Сарданы Слепцовой.

Волонтеры спасают животных

Но и во многих российских регионах общественность в основном выступила против законопроекта. "Альянс защиты животных", по словам Корецкого, направил более 17 тысяч одних только бумажных обращений. Также люди пишут обращения и подписывают петиции на региональном уровне. В Карелии против принятия закона лично и онлайн проголосовало больше 1,3 тысяч человек. Голосование проводила депутат Петрозаводского горсовета Ольга Тужикова. Ранее в Медвежьегорске, где находится единственный приют на весь регион, против законопроекта выступили активисты .

Несмотря на снижение почти в два раза показателя нападений в России после принятия закона об ОСВВ, для Карелии проблема бездомных животных остается очень острой, говорит Тужикова. "У нас очень плохо относятся к безнадзорным животным в муниципальных приютах. Выгоняют на мороз под видом, что выпускают в среду обитания. Могут поймать собаку в городе, а выпустить в лесу. Очень много раз у нас волонтеры фактически спасали животных", - рассказывает депутат горсовета.

При этом тот самый единственный приют на весь регион не может вытягивать такой объем работы, особенно после того, как его отобрали у зоозащитников. Изначально волонтерский проект был конфискован властью под предлогом невыполнения контракта. Теперь, по словам депутата горсовета, "мы сталкиваемся, что в приюте животные умирают, а они (новые сотрудники. - Ред.) не лечат животных". Кроме того, сама часть про выпуск животных не очень подходит для северных регионов России, животное на холоде либо станет злее, либо погибнет.

Проблемы законопроекта и воровство на местах

Проблема с нынешними поправками к закону при изучении видится гораздо глубже, чем просто разрешение на убийство. В самом тексте поправок написано о том, что усыплять будут только тех животных, которые будут "проявлять агрессию", однако не очень понятно, где находится та черта, когда животное можно считать агрессивным. Сейчас если собака "агрессивна", то ее нужно изымать и содержать в приюте. Однако если собака не представляет угрозу обществу, то ее нужно возвращать на улицу. Также опасность начинает грозить тем собакам, которые будучи домашними могли просто потеряться. Наконец, кроме проблем с формулировками большинство зоозащитников и экспертов в этой области вообще сомневаются в эффективности массовых убийств бездомных собак.

"Невозможно истребить всех животных. Это пытались сделать годами до принятия закона, но проблема не решалась, бюджеты росли, популяция стай увеличивалась. Это биологические механизмы. Когда начинается охота на какой то вид, приплод увеличивается, то есть больше рождается щенков. Кроме того, они становятся злее, у них выживаемость повышается. Животные начинают сопротивляться и бороться за жизнь", - размышляет исполнительный директор "Альянса защитников животных" Юрий Корецкий.

По информации Корецкого, сейчас в 75% регионов нет ни единого муниципального приюта, вся сфера живет исключительно благодаря действиям волонтеров и активистов. Муниципалитет часто нанимает подрядчиков, которые смотрят на отлов животных исключительно с бизнес-интересов, что ведет к коррупционной составляющей. "Видели в городе животных с несмываемыми пометками, беременными. Понимаете, это невозможно! Эта программа (ОСВВ. - Ред.) подразумевает стерилизацию! Если ее реализовали, почему собака беременная бегает с биркой? Значит, деньги ушли куда то в другую сторону", - рассказывает Тужикова.

Собачье лобби

Перспектива принятия законопроекта пока не ясна. Возмущение сотен тысяч человек, выступивших против инициативы, как считают опрошенные DW эксперты, может повлиять на депутатов. Инициаторами законопроекта, как считает Корецких "была какая-то группа губернаторов, у которых в регионах все плохо и они решили продавить для себя такие преференции. И, возможно, Володин пошел на уступки. Особенно на фоне Оренбурга, когда мальчик погиб и эмоционально все. Губернаторы кричат "у нас собаки-людоеды жрут детей". На таких эмоциях они до него дошли, и он сказал, чтобы решили проблему", - размышляет исполнительный директор "Альянса защитников животных".

Тем не менее, в чиновничьем корпусе очень активную позицию против высказал и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии Владимир Бурматов . При нем принимался в 2018 году закон "об ответственном обращении с животными", а теперь, по его словам, в Госдуме лежит 10 похожих на обсуждаемый сейчас законопроектов.

Единственный выход из ситуации с проблемой бездомных животных депутат Тужикова видит исключительно в введении ответственности в отношении граждан за обращение со своими животными: "В этом направлении я считаю надо работать. Не собак истреблять, а возложить реальную ответственность за судьбу животного на его хозяина".

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