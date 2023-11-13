Со знаками вопроса: борьба Марин Ле Пен с антисемитизмом

В марше против антисемитизма в Париже участвовала лидер парламентской фракции ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен. Насколько искренне она и ее партия борются с этим явлением?

Более 100 тысяч человек вышли в воскресенье, 12 ноября, в Париже на марш против антисемитизма, организованный по призыву председателя Сената Франции Жерара Ларше и главы Национального собрания Яэль Брон-Пиве. Марш проведен в ответ на почти 1250 антисемитских инцидентов, произошедших во Франции после 7 октября нынешнего года, когда движение ХАМАС, признанное террористической организацией в США, Евросоюзе, Германии и многих других странах Запада, совершило нападение на Израиль.

Резкую критику в стране вызвало участие в этой акции лидера фракции ультраправого "Национального объединения" в парламенте Марин Ле Пен и председателя партии Жордана Барделлы, которые шли во главе колонны, как и премьер-министр Франции Элизабет Борн, экс-президенты Николя Саркози и Франсуа Олланд, несколько бывших глав правительства, лидер Совета еврейских учреждений Франции (CRIF) Джонатан Арфи.

Марш против антисемитизма в Париже, 12 ноября 2023 года Фото: Claudia Greco/REUTERS

Хотя это надпартийная демонстрация, участие в ней лидеров "Национального объединения" нежелательно, заявила в радиоинтервью накануне акции председатель нижней палаты парламента Яэль Брон-Пиве, еврейские предки которой в прошлом веке бежали во Францию из Германии и Польши. Лидер CRIF Арфи также назвал нежелательным участие в акции "наследников партии, созданной бывшими коллаборантами (нацистов. - Ред.)". По его мнению, таким образом происходит "непристойная инструментализация марша".

Партия с антисемитскими корнями

Политические конкуренты выступают против участия лидеров "Национального объединения", указывая на историю этой партии, созданной в 1973 году отцом Марин Ле Пен Жаном-Мари под названием "Национальный фронт". Она собрала бывших сторонников режима Виши, антисемитов, членов ультраправого студенческого союза "Группа совместной обороны" (Groupe Union Défense (GUD)). Жан-Мари Ле Пен многократно называл нацистские газовые камеры "деталью" истории. "Французская юстиция осудила его за антисемитизм, поэтому "Национальному объединению" нет места на акции", - заявил официальный представитель правительства Оливье Веран.

Основатель "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен Фото: Arnaud Journois/Le Parisien/picture alliance

Однако в прошедшие недели Марин Ле Пен не оставила сомнений по поводу того, на чьей стороне она находится в нынешнем конфликте. Нападение ХАМАС на Израиль она назвала "погромом" и поддержала цель израильского правительства уничтожить эту террористическую организацию. "Наши еврейские сограждане уже давно сталкиваются с идеологией, против которой я всегда боролась: исламизм", - заявила Ле Пен радиостанции RTL за несколько дней до марша.

Произраильская позиция "Национального объединения" не является чем-то новым. Сменив в 2011 году своего отца во главе партии, Марин Ле Пен выдавила из нее нескольких известных антисемитов, и в конце концов и самого Жана-Мари Ле Пена. Усилия по "дедемонизации" партии были нацелены на то, чтобы сделать ее более привлекательной для широкого спектра избирателей. Это принесло плоды: на каждых последующих президентских выборах росло число голосов, отданных за Марин Ле Пен. Согласно последним опросам, сейчас за нее готовы проголосовать более 30 процентов избирателей, что позволило бы ей без труда пройти во второй тур.

Насколько правдоподобна борьба Марин Ле Пен с антисемитизмом?

И все же есть сомнения в правдоподобности смены имиджа партии. "Участие Ле Пен в этой демонстрации стратегически мотивировано. Я не верю, что основы партии изменились. Близость к Израилю и борьба с антисемитизмом служат не в последнюю очередь тому, чтобы продемонстрировать четкую позицию: нашим главным врагом остается ислам", - считает Валери Дубслафф из Университета Ренна, которая исследует крайне правые политические силы. По ее словам, в партии регулярно звучат заявления, подобные тем, которое сделал несколько дней назад лидер партии Барделла, отказавшийся в одном интервью назвать основателя партии Жана-Мари Ле Пена антисемитом. Чуть позже ему пришлось поправляться, вероятно, под давлением со стороны Марин Ле Пен.

За прошедшие пять недель во Франции зафиксировано почти 1250 антисемитских инцидентов Фото: Geoffroy Van Der Hasselt/PantherMedia/picture alliance

Изменение курса "Национального объедения", настойчиво проводимый Марин Ле Пен, сказывается и на постепенном смягчении отношения к партии еврейской общины. Мэр южно-французского Перпиньяна Луи Аллио стал первым политиком "Национального объедения", с которым еврейская радиостанция Radio J в Париже провела интервью год назад. За несколько дней до этого Аллио, отец которого был евреем родом из Алжира, наградил почетной медалью Перпиньяна известного охотника за нацистами, адвоката и историка Сержа Кларсфельда. Его согласие принять награду вызвало тогда недоумение, в том числе и у еврейских историков. Теперь Кларсфельд выступил в поддержку участия Марин Ле Пен в марше против антисемитизма: "Для меня антисемитизм - это ДНК правых радикалов. Если большая партия, вышедшая из рядов ультраправых, отказывается от антисемитизма и отрицания Холокоста и движется в сторону ценностей (Французской. - Ред.) республики, то я приветствую это".

Совет еврейских учреждений (CRIF) тоже постепенно меняет свое отношение к "Национальному объедению". В 2018 году Марин Ле Пен освистали на акции памяти зверски убитой 85-летней Мирей Кнолль, пережившей Холокост. Недавняя демонстрация в поддержку Израиля с участием Ле Пен, которую организовал CRIF, прошла без происшествий.

Попытки отгородиться от ультраправых приносят все меньше успеха

Попытки других партий отгородиться от "Национального объедения" иногда приобретают черты беспомощности. На прошедшем марше против антисемитизма коммунисты, социалисты и "зеленые" грозились создать "республиканский кордон" с целью не допустить в свои колонны ультраправых политиков.

Левопопулистская партия "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона вообще отказалась от участия в марше не только в знак протеста против Марин Ле Пен, но и потому, что на ней, как заявил Меланшон в соцсети Х, "собираются друзья безусловной поддержки резни" в секторе Газа. Левый популист до сих пор не осудил нападение ХАМАС на Израиль, по-видимому, рассчитывая заручиться поддержкой избирателей-мусульман.

Кандидаты на выборах президента Франции 2022 года: Эрик Земур, Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен Фото: Patrick Batard /abaca/picture alliance

Попытки других партий изолировать ультраправых достигли своих границ, говорит Якоб Росс (Jacob Ross), эксперт по Франции в Германском обществе внешней политики (DGAP). По его словам, множеством французских городов руководят мэры от "Национального объединения", поэтому изоляция этой партии на муниципальном уровне практически невозможна, "речь об этом идет на общенациональных выборах".

Последние исследования показывают, что "республиканский блок" - союз большинства партий против "Национального объединения" - все больше вызывает усталость у избирателей во Франции. По мнению эксперта, французы больше не хотят, чтобы им указывали, кого нельзя выбирать. А в работе парламентских комитетов позиции ультраправых все чаще находят поддержку у консервативных "Республиканцев". В настоящее время для Марин Ле Пен все идет по плану, подытоживает эксперт.

Смотрите также: