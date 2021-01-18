Белое "Чернолесье" - снежные ландшафты Шварцвальда (фото)

Снежное великолепие - иначе не скажешь! Так в нынешнем январе выглядит немецкий регион Шварцвальд - "Черный" или "Темный лес".
Инверсионная облачность в Мюнстертале - ситуация, когда более холодный слой воздуха оказывается ближе к земной поверхности, чем более теплый
Жители Германии всегда рады снегу зимой, но во время нынешнего локдауна - в особенности.
Чтобы оказаться выше облаков, не нужно садиться в самолет или забираться на очень высокие вершины. Нужно лишь дождаться аномальной погоды в подходящем месте.
Храм на этих зимних фотографиях - русский православный, но сделаны они не в России, а на родине последней российской императрицы Александры Федоровны в немецком Гессене.
Отвлечемся от коронавирусной повестки дня и просто полюбуемся на заснеженные ландшафты в разных уголках Германии в прошедшие выходные.
Заснеженные ландшафты и достопримечательности Баварии: от сказочного замка Нойшванштайн до зимних красот Баварского леса.
Несмотря на призывы властей и полиции, тысячи немцев отправились в горы насладиться зимней погодой. Власти реагируют на поток отдыхающих ужесточением контроля и новыми запретами.