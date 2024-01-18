Снегопады в Европе привели к заторам на дорогах

Сильные снегопады и гололедица в Герамнии и ряде других стран Европы привели к многокилометровым пробкам на дорогах, отмене поездов и сотен авиарейсов.

Сильный снегопад и гололедица, вызванные циклоном Гертруда, привели 17 и 18 января к нарушению движения на скоростных автомагистралях в нескольких федеральных землях на западе Германии. Так, на автобане А61 в районе Кобленца в Рейнланд-Пфальце в четверг, 18 января, образовалась автомобильная пробка длиной в 50 километров, сообщила местная полиция. По ее данным, уже в ночь на четверг на дорогах царил "полный хаос", за сутки в регионе произошло не менее 80 ДТП. Пробка постепенно рассосалась в четверг во второй половине дня.

Дорожная служба посыпает солью автобан А3 в направлении Франкфурта-на-Майне Фото: Michael Probst/AP Photo/picture alliance

Пробка длиной более 20 километров образовалась вечером 17 января в этой же федеральной земле и на автобане А3 между городами Бад-Хоннеф и Нойштадт из-за большого числа застрявших или перегородивших дорожное полотно грузовых машин. Еще одна пробка длиной более 20 километров в обе стороны возникла на автобане А4 между Дюреном и бельгийской границей в земле Северный Рейн - Вестфалия.

В Гессене в ночь на четверг неподалеку от города Бад-Херсфельд образовалась 30-километровая пробка на автобане А7 - тоже из-за грузовых машин, которые не смогли преодолеть многокилометровый подъем по гололеду. Сотрудники пожарной службы (в Германии она выполняет функции МЧС) и "Красного креста", "часто передвигаясь пешком", всю ночь оказывали помощь застрявшим водителям, сообщили в полиции Фульды.

Рабочие очищают от снега железнодорожное полотно в Гарце Фото: Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance

По данным полиции Рейнланд-Пфальца, в четверг во второй половине дня движение на дорогах в основном восстановилось благодаря работе технических служб и "значительно" улучшившейся погоде.

Во Франкфурте отменили более 300 авиарейсов

Самолеты в Аэропорту Франкфурта-на-Майне Фото: Lando Hass/dpa/picture alliance

Не менее хаотичной в среду и четверг ситуация была в ряде немецких аэропортов. Крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне в четверг возобновил работу после того, как приостановил все операции в среду. Тем не менее, более 300 рейсов из примерно тысячи запланированных на четверг были отменены из-за неблагоприятных погодных условий. Аэропорт Мюнхена в четверг работал в нормальном режиме, а воздушная гавань в городе Саарбрюккен на западе Германии полностью прекратил работу.

Из-за непогоды было прекращено движение скоростных поездов между Штутгартом и Парижем.

Пробки во Франции, парализован общественный транспорт в Люксембурге

На севере Франции снегопад в ночь со среды на четверг привел к образованию стокилометровых пробок, проблем с дорожным движением и приостановке работы многих видов общественного транспорта, сообщило агентство EFE. В регионе вокруг Парижа снегопад привел к тому, что в четверг утром прекратили работу автобусные маршруты. Во многих департаментах на севере Франции также ограничили движение грузовиков.

Снегопад привел к перебоям в работе общественного транспорта в нескольких странах Европы Фото: Paul-Philipp Braun/IMAGO

В Норвегии аэропорт в Осло в четверг смог возобновить работу, но с воздушным движением здесь тоже возникли сложности. Снега так много, что пилоты не могут видеть огни на земле, поэтому мы временно отложили все рейсы", - заявил представитель национального оператора аэропортов Норвегии Avinor. Кроме того, в некоторых районах восточной части Норвегии приостановили железнодорожное сообщение.

В Бельгии и Люксембурге продолжает действовать предупреждение о повышенном, "желтом", уровне опасности в связи с непогодой. В Люксембурге сильные снегопады парализовали общественный транспорт: в столице отменили движение трамваев и автобусов, а также некоторых поездов.

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