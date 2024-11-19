Снятие ограничений на удары вглубь РФ: что говорят в Украине

До того, как появились первые сообщения о том, что Украина при помощи ракет ATACMS поразила военный объект в Брянской области, украинцы сдержанно восприняли информацию о разрешении бить дальнобойными ракетами по России.

Украина много месяцев просила США и других партнеров снять ограничения на применение западных дальнобойных ракет для нанесения ударов по военным объектам на территории России. Этот пункт есть и в плане победы, который украинский президент Владимир Зеленский представил в США и других странах. Но новость о том, что США сняли ограничения для Украины на удары вглубь РФ, которую так долго и с таким нетерпением ждали в Украине, смутила, как простых украинцев, так и украинское руководство.

Сообщения в западных СМИ разозлили украинские власти

17 ноября западные СМИ, со ссылкой на информированные источники, сообщили о решении администрации Джо Байдена отменить запрет для Украины на удары вглубь России американским оружием. Речь идет о ракетах ATACMS. Издание Axios позже сообщило, что решение администрации президента Джо Байдена снять запрет Украины бить американским дальнобойным оружием по территории РФ касается исключительно Курской области, где находятся войска Северной Кореи.

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал эти сообщения с явным раздражением. "План усиления Украины - это план победы, который я представил партнерам. Одним из главных пунктов является дальнобойность для нашей армии. Сегодня многие медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно", - сказал Зеленский. Между тем 19 ноября украинские СМИ, со ссылкой на источники, сообщили, что Украина при помощи ракет ATACMS впервые поразила военный объект в Брянской области.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Remko de Waal /ANP/IMAGO

Украинцы хотят паритетных возможностей в войне

Решение о снятии ограничений на удары западным оружием вглубь России, хотя на 300 км и только в одном определенном направлении, где сосредоточен северокорейский контингент, пользователи украинского сегмента соцсетей восприняли достаточно сдержанно. Одни называют такое решение США запоздалым и однобоким, но долгожданным и необходимым. Другие выражают разочарование из-за анонсирования снятия ограничений еще до того, как украинская сторона смогла поразить военную инфраструктуру в России. Кое-кто заметил, что 17 ноября обозначил в своем календаре как "день начала эскалации".

Украинские эксперты, в свою очередь, указывают на то, что снятие ограничений на применение Украиной дальнобойных ракет является установлением паритета в войне. В частности, так считает председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный аналитик Сергей Кузан. "Дальнобойное оружие - это паритет, потому что россияне имеют способности поражать нас на глубину 1600 - 2500 км, поэтому очевидно, что и мы должны иметь для паритета такие же способности", - сказал Кузан в разговоре с DW.

Кузан считает решение США относительно применения дальнобойных ракет несколько запоздавшим, однако до сих пор важным. Он уверен, что снятие этих ограничений значительно усилит украинские ударные способности, что повлияет на фронт в будущем. В первую очередь, для отражения атак российско-КНДРовской группировки в Курской области. "Очевидно, что россияне хотят как можно быстрее ликвидировать украинскую зону контроля под Курском. Именно поэтому администрация США отменила запрет, ограничившись Курской операционной зоной. Однако мы должны помнить фактор количества ракет ATACMS в украинских арсеналах, что не менее важно для эффективного поражения целей в тылу России", - говорит Кузан.

При въезде в Курскую область Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

По его мнению, разрешение для Украины бить вглубь России не стоит ограничивать только Курской областью. "Россияне эскалируют, привлекают северокорейские ресурсы, и таким образом они для себя высвободили дополнительные резервы для Покровского, Кураховского направлений в Украине. Так почему же мы не можем получить такие же возможности по всей линии фронта?", - задается вопросом глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Применение дальнобойных ракет позволит ВСУ наносить высокоэффективные удары по тылу россиян, где базируются в основном силы логистики, пункты управления, штабы, отмечает военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. "Это усложнит маневренность противнику. Применение ракет может быть разным, но я очень сомневаюсь, что ВСУ будет разбираться, какое гражданство или паспорт - КНДР или российское - у тех подразделений, которые стоят у наших границ и готовы наступать, они безусловно будут попадать под удар, если разрешение бить будет", - подчеркивает эксперт.

Снятие ограничений бить вглубь России - аргумент на переговорах?

По мнению эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева, снятие ограничения на применение дальнобойных ракет в нанесении ударов по военным целям на территории России поможет усилить будущую переговорную позицию Украины. "Это может быть аргументом в переговорах: мы не наносим удары по территории РФ, вы уходите с нашей", - отметил в комментарии DW Краев.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" убежден, что ограничения по Курской области и 300 км постепенно будут меняться и Украина, в конце концов, получит желаемое. "Сейчас партнеры ограничились Курской, чтобы проверить реакцию РФ. Будет ли реагировать Россия и готовы ли они к той эскалации, которую на Западе очень боятся, покажет время. Но Западу надо убедиться, что такой сценарий исключен", - отмечает Краев.