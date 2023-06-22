Шмыгаль: Украина освободила 113 кв. км своей территории

На 484-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 22 июня (время московское).

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Владимир Зеленский прокомментировал ядерные угрозы Владимира Путина. "Если он говорит об использовании ядерного оружия, прогнозов здесь никто вам стопроцентных не даст. Я считаю, что он боится за свою жизнь. Я считаю, что если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. Это очень опасно, и поэтому он осторожно делает эти заявления", - сказал президент Украины в интервью BBC.

Шмыгаль: Украина освободила 113 квадратных километров своей территории

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ВСУ в ходе продолжающегося контрнаступления освободили 113 квадратных километров украинской территории, включая восемь сел, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на проходящей в Лондоне конференции по восстановлению Украины.

"Это огромная территория", - подчеркнул он и призвал наблюдателей к терпению. "Контрнаступление - это серия военных операций: частично наступательных, частично оборонительных. Иногда тактические перерывы необходимы", - сказал украинский премьер. По его словам, продвижение ВСУ также замедляют минные поля, созданные российской армией.

"Мы не будем тратить жизни наших солдат так же, как это делает Россия, - подчеркнул Шмыгаль. - Мы будем проводить очень тщательно продуманные наступательные операции. Вот почему это может занять время".

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Фото: Alexander Polegenko/Tass/picture alliance

В ВСУ прокомментировали удар по Чонгарскому мосту, соединяющему аннексированный Крым и Херсонскую область. "Мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага. Разрушаем то, что не позволит потом в таком состоянии врагу быть против нас", - заявила в эфире телемарафона руководитель пресс-центра оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, "сейчас логистика будет подорвана, возможности ее пополнять будут минимизированы. И это должно повлиять не только на моральное состояние врага, но и на физическое и материальное".

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал Владимиру Путину к концу июня "сформировать резервную армию". "Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии. Плюс к этому пять полков - в 1-ю и 20-ю армии танковые. Там идет все планово, фактически к концу июня завершим формирование резервной армии", - заявил он на совещании президента РФ. По утверждению Шойгу, "пять полков сформированы уже более чем на 60%", речь, по его словам, идет "и о личном составе, и о технике".

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Германия упрощает правила предоставления экспортных гарантий в торговле с Украиной. Это должно способствовать восстановлению экономики страны, подвергшейся нападению России, считают в Минэкономики ФРГ.

В частности, для предоставления государственных гарантий по экспортным кредитам будет применяться упрощенная процедура вместо действовавших ранее строгих проверок каждого отдельного случая. Изменения вступают в силу немедленно. При этом отпадает необходимость в банковских гарантиях, если риск остается "на приемлемом уровне". "Принятые сейчас упрощенные процедуры ускорят многие процессы", - подчеркнул министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck). По оценке министерства, от этого должны выиграть в том числе малые и средние предприятия.

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) вновь раскритиковал намерение Украины бойкотировать международные соревнования из-за допуска к участию в них российских и белорусских спортсменов. Бах заявил, что украинское правительство "наказывает собственных атлетов за войну, развязанную правительствами России и Беларуси".

Ранее МОК предложил допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Эта позиция вызвала шквал возмущения в мире спорта и политики. Министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским национальным сборным участвовать в соревнованиях, в которых также принимают участие россияне и белорусы. Кроме того, Украина намерена бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

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В Беларуси разбился военный вертолет Ми-24. По предварительной информации, находившиеся на борту выжили - в Минобороны республики заявили, что члены экипажа получили телесные повреждения. Чьим вооруженным силам принадлежит вертолет, в ведомстве не уточнили. По данным белорусского оппозиционного канала "МотолькоПомоги", это вертолет Воздушно-космических сил РФ.

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В Украину запретили ввозить книги из России и Беларуси. Президент Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ввозить и распространять в Украине издательскую продукцию, которая имеет происхождение, издана или ввозится с территории РФ, Беларуси или временно оккупированной территории Украины. Исключение - не больше 10 экземпляров для личного пользования в багаже физлиц.

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Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов прокомментировал акцию украинских журналистов во время его выступления на Global media forum в немецком Бонне.

"Во время моего выступления на медиафоруме DW украинские журналисты включили на своих смартфонах сигнал воздушной тревоги. Стоя на трибуне, я подумал, что это техническая проблема. Нет, это была не техническая проблема. Если б знал, прервал бы речь и попросил звук сирены усилить. Мир должен слышать этот звук войны, и для этого любое место - уместно", - сказал он. Муратов подчеркнул, что у него нет претензий к устроителям форума, а к акции украинских журналистов он относится с пониманием.

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Евросоюз выделил Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Мы помогаем сохранить на плаву услуги и инфраструктуру Украины в ее смелой борьбе за свободу", - написала глава Еврокомиссии в Twitter.

Хроника событий 22 июня 00.00 - 13.59 >>>

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