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Денис Шмыгаль на приеме у папы римского Франциска
Денис Шмыгаль на приеме у папы римского ФранцискаФото: Vatican Media/ASSOCIATED PRESS/picture alliance
ПолитикаУкраина

Шмыгаль поблагодарил папу Франциска за миротворческие усилия

Евгений Жуков
23 мин. назад

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль преподнес Франциску альбом фотографий, на которых, по его словам, запечатлены преступления, совершенные россиянами в ходе войны. Шмыгаль пригласил понтифика в Украину.

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Папа римский Франциск принял в четверг, 27 апреля, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. По сообщению пресс-службы Ватикана, длившиеся около получаса переговоры прошли в сердечной обстановке и были посвящены войне в Украине, они касались, в частности, гуманитарных вопросов и усилий по установлению мира. В этом контексте также обсуждались различные аспекты "жизни и работы церквей в Украине", указывается в сообщении.

Шмыгаль написал в соцсети Facebook, что передал понтифику фотоальбом, посвященный "преступлениям России в Буче, Бородянке и других украинских городах" и наглядно демонстрирующий "ненависть и жестокость агрессора, которые он принес на украинские земли". Украинский премьер рассказал, что описал папе римскому, как украинцам приходится ежедневно бороться за свою жизнь в войне, развязанной Россией. "Мы ценим усилия Святого престола по прекращению войны", - подчеркнул глава украинского правительства.

Политик поблагодарил главу Римско-католической церкви за гуманитарную помощь, а также за лечение украинских детей, пострадавших во время войны, в ватиканской больнице. Он выразил надежду на то, что Ватикан поможет вернуть украинских военнопленных и депортированных на родину, и пригласил Франциска посетить Украину.

По окончании аудиенции у папы римского Денис Шмыгаль встретился с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами Ватикана (министром иностранных дел) Полом Галлахером.

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