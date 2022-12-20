СМИ: Зеленский посетил Бахмут

Владимир Зеленский посетил с неанонсированным визитом Бахмут, передало hromadske со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с неанонсированным визитом Бахмут в Донецкой области Украины. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщило украинское издание hromadske со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова. О визите передало в Twitter и в эфире украинское издание FREEДОМ со ссылкой на своих корреспондентов в городе.

"Он действительно там был. И уже, должно быть, отбыл. Но пока из соображений безопасности от комментариев мы воздержимся", - отметил Никифоров.

Как передало агентство УНИАН, в Бахмуте Зеленский встретился и пообщался с военными. Президент также вручил награды украинским военнослужащим, отметило издание Freedom.

За город уже несколько месяцев продолжаются ожесточенные бои между ВС Украины и российскими силами.

"Зеленский - в Бахмуте. Прямо в центре (событий. - Ред.). Вот это да", - прокомментировал в Twitter Александр Щерба, экс-посол Украины в Австрии.

Зеленский неоднократно посещал передовые позиции на фронте. Так, он был на позициях украинских военных в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях, приезжал в освобожденный Херсон.

Ранее украинский лидер в видеообращении заявил, что Бахмут остается самой горячей точкой, а активные боевые действия ведутся на более чем 1300 километрах линии фронта. По утверждению Зеленского, Россия потеряла в войне почти 100 тысяч солдат.

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