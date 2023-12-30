СМИ: ВСУ нанесли массированный удар по военным объектам РФ

Атаке дронов подверглись брянский завод "Кремний Эл" и другие объекты ВПК в Брянске, Москве, Белгороде, Туле и Твери, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах.

Силы обороны Украины в ночь на 30 декабря нанесли массированный удар по военным объектам в регионах РФ. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщают независимо друг от друга онлайн-издания Liga.net и "РБК-Украина" , а также "Суспiльне" со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Как пишет Liga.net со слов своего собеседника, "в общей операции были задействованы десятки беспилотников разных типов", а российский военно-промышленный комплекс получил "значительные повреждения".

По сведениям издания, атаке подверглись, в частности, завод "Кремний Эл" в Брянске, производящий электронные комплектующие для боевых ракетных комплексов, а также "Брянский химический завод имени 50-летия СССР". Другие объекты украинской атаки, как утверждается, находятся в Белгороде, Туле, Твери и Москве.

При этом часть украинских дронов была сбита системами ПВО РФ, следует из публикации.

Онлайн-издание "РБК-Украина" указывает, что для атаки на военные объекты РФ ВСУ задействовали более 70 беспилотников.

Сообщение Минобороны РФ об атаке украинских БПЛА

Утром 30 декабря Минобороны РФ сообщило, что ночью при помощи дежурных средств ПВО России удалось пресечь атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

"Были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей", - отметила пресс-служба министерства.

Ранее онлайн-издание "Брянская улица" написало, что два украинских дрона атаковали завод "Кремний". "В Брянске приблизительно в 00:05 часов 30 декабря два украинских беспилотника атаковали завод "Кремний" на Полтиннике. Взрыв был настолько сильным, что его услышали все жители Советского района. Удалось ли сбить дроны - неизвестно. О пострадавших на данный момент информации не имеется", - указывалось в публикации. Судя по комментариям к этой статье, местные жители видели в эту ночь "вспышки" и слышали "очень мощные хлопки со стороны города".

Днем ранее, в ночь на 29 декабря, Россия нанесла массированный ракетный удар по целому ряду городов Украины.

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