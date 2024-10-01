СМИ: Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке

Три ракеты были выпущены по военной базе Victory, расположенной вблизи Багдада. Ракеты уничтожены, жертв нет, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.

В Ираке военная база США Victory, расположенная вблизи аэропорта Багдада, утром во вторник, 1 октября, была обстреляна тремя ракетами. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в кругах служб безопасности.

Как рассказал один из собеседников агентства, две ракеты были сбиты системой защиты базы, третья упала вблизи штаб-квартиры командования по борьбе с терроризмом. Другой источник подтвердил эту информацию, уточнив, что в результате инцидента никто не пострадал и ракеты не оказали влияния на движение авиации.

Как отмечает AFP, нападения на базы, используемые силами США в Ираке, участились на фоне нового витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке, начавшегося после нападения террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

На данный момент в Ираке дислоцировано около 2500 военнослужащих США, еще 900 американских военных проходят службу в Сирии.

Блинкен о сотрудничестве США и Ирака

30 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Вашингтоне, напомнил: "10 лет назад Соединенные Штаты мобилизовали глобальную коалицию для борьбы с ИГ - или ДАИШ - нигилистической террористической группировкой, которая в течение нескольких месяцев оккупировала треть территории Ирака и Сирии и проводила там ужасающую кампанию насилия и жестокости". Стенограмма выступления Блинкена обнародована на сайте Госдепа США .

Госсекретарь США добавил, что военная операция "Непоколебимая решимость", начатая в 2014 году, будет завершена в Ираке к сентябрю 2025 года . "За этот период Соединенные Штаты в сотрудничестве с Ираком договорятся о двусторонних мерах безопасности, которые позволят нам поддерживать и расширять наши партнерские отношения и сотрудничество в сфере безопасности", - указал Блинкен.

По его данным, в сентябре 2024 года специальные силы США ликвидировали в Сирии несколько высокопоставленных лидеров ИГ.