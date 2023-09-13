СМИ: В СДПГ отпразднуют 60-летие членства Шрёдера в партии

Местная ячейка партии долгое время спорила, стоит ли проводить церемонию с учетом дружбы Шрёдера с Путиным и его отношения к войне.

Отделение Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Ганновере после долгих споров решило все-таки устроить торжественный вечер в честь бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера(Gerhard Schröder), приуроченный к 60-й годовщине его членства в партии, пишет издание Stern в среду, 13 сентября.

Закрытое мероприятие пройдет 27 октября. Заместитель председателя парламентской фракции СДПГ Маттиас Мирш (Matthias Miersch) и экс-мэр Ганновера Герберт Шмальштиг (Herbert Schmalstieg) выступят с приветственной речью, пишет Stern.

На праздник будут приглашены около 50 гостей, в том числе близкие друзья экс-канцлера и бывшие члены его кабинета. Шредеру вручат памятный значок и сертификат, который подпишут председатели СДПГ. В партии заявили, что это общая процедура для всех юбилеев, пишет Stern.

Как напоминает издание, в местном отделении партии долгое время спорили, стоит ли проводить торжественную церемонию в честь Шрёдера, учитывая его дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным и неоднозначные взгляды на войну в Украине.

Последствия дружбы с Путиным для Шрёдера

В мае 2022 года бывший канцлер был лишен в Германии ряда привилегий. В августе того же года Шрёдер подал в суд на государство, протестуя против решения бюджетного комитета бундестага закрыть его офис, но в мае экс-канцлер, по-прежнему сохраняющий за собой право на личную охрану и пенсию, проиграл суд.

Герхард Шрёдер возглавлял Социал-демократическую партию Германии в 1999-2004 годах и занимал пост канцлера с 1998 по 2005 годы. В течение многих лет его критиковали за работу в российских государственных компаниях и дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным.

В 2022 году 17 региональных организаций СДПГ выступили инициаторами исключения Шрёдера из правящей в ФРГ партии. Однако в августе 2022-го специальная комиссия первой инстанции подрайонной организации СДПГ в Ганновере пришла к выводу, что политик не нарушал устав партии.

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