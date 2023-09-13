  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

СМИ: В СДПГ отпразднуют 60-летие членства Шрёдера в партии

Даниил Сотников
13 сентября 2023 г.

Местная ячейка партии долгое время спорила, стоит ли проводить церемонию с учетом дружбы Шрёдера с Путиным и его отношения к войне.

https://p.dw.com/p/4WGUe
Президент РФ Владимир Путин и экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер
Президент РФ Владимир Путин и экс-канцлер Германии Герхард ШрёдерФото: Alexei Druzhinin/dpa/picture alliance

Отделение Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Ганновере после долгих споров решило все-таки устроить торжественный вечер в честь бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера(Gerhard Schröder), приуроченный к 60-й годовщине его членства в партии, пишет издание Stern в среду, 13 сентября.

Закрытое мероприятие пройдет 27 октября. Заместитель председателя парламентской фракции СДПГ Маттиас Мирш (Matthias Miersch) и экс-мэр Ганновера Герберт Шмальштиг (Herbert Schmalstieg) выступят с приветственной речью, пишет Stern.

На праздник будут приглашены около 50 гостей, в том числе близкие друзья экс-канцлера и бывшие члены его кабинета. Шредеру вручат памятный значок и сертификат, который подпишут председатели СДПГ. В партии заявили, что это общая процедура для всех юбилеев, пишет Stern.

Как напоминает издание, в местном отделении партии долгое время спорили, стоит ли проводить торжественную церемонию в честь Шрёдера, учитывая его дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным и неоднозначные взгляды на войну в Украине. 

Последствия дружбы с Путиным для Шрёдера

В мае 2022 года бывший канцлер был лишен в Германии ряда привилегий. В августе того же года Шрёдер подал в суд на государство, протестуя против решения бюджетного комитета бундестага закрыть его офис, но в мае экс-канцлер, по-прежнему сохраняющий за собой право на личную охрану и пенсию, проиграл суд.

Герхард Шрёдер возглавлял Социал-демократическую партию Германии в 1999-2004 годах и занимал пост канцлера с 1998 по 2005 годы. В течение многих лет его критиковали за работу в российских государственных компаниях и дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным.

В 2022 году 17 региональных организаций СДПГ выступили инициаторами исключения Шрёдера из правящей в ФРГ партии. Однако в августе 2022-го специальная комиссия первой инстанции подрайонной организации СДПГ в Ганновере пришла к выводу, что политик не нарушал устав партии.

Смотрите также:

Немецкие СМИ о жестких сигналах канцлера в Кремле

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Госминистр в МИД ФРГ об отравлении Навального, санкциях против России, Северном потоке - 2 и Шрёдере

Госминистр в МИД ФРГ об отравлении Навального, санкциях против России, Северном потоке - 2 и Шрёдере

Берлин требует от РФ расследовать отравление Навального. В противном случае могут быть приняты санкции. Попадет ли под них газопровод Северный поток - 2? Вот что заявил в интервью DW госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен.
Политика30 сентября 2020 г.26:07 мин.
Со Ен Шрёдер-Ким и Герхард Шрёдер

Жену Шрёдера уволили после празднования 9 мая в посольстве РФ

Жену Шрёдера уволили после празднования 9 мая в посольстве РФ

Со Ен Шрёдер-Ким лишилась работы после того, как вместе с мужем, экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером отпраздновала 9 мая в посольстве РФ.
Общество16 мая 2023 г.
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве

Герхард Шрёдер и лидеры правых популистов отпраздновали 9 мая в посольства РФ

Герхард Шрёдер и лидеры правых популистов отпраздновали 9 мая в посольства РФ

На приеме 9 мая в российском посольстве присутствовали резко критикуемый в ФРГ за близость Кремлю экс-канцлер Шрёдер и лидер правопопулистской "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла.
Политика10 мая 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Рука с паспортом РФ

Еврокомиссия уточнила правила ввоза россиянами личных вещей

Конфликты12 сентября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный президент России Владимир говорит в микрофон у пульта, подняв вверх указательный палец: "Сейчас буду говорить цитатами… Записывайте!"

Речь Путина во Владивостоке, или Как войти в историю

Речь Путина во Владивостоке, или Как войти в историю

Политика12 сентября 2023 г.
Александр Лукашенко во время встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпинем, 1 марта 2023 года

Как санкции против Беларуси влияют на ее отношения с Китаем

Как санкции против Беларуси влияют на ее отношения с Китаем

Экономика и бизнес13 сентября 2023 г.
Символ правосудия

Реальна ли экстрадиция из ФРГ украинских уклонистов от армии

Реальна ли экстрадиция из ФРГ украинских уклонистов от армии

Правосудие и закон12 сентября 2023 г.
Концерт The Killers в Грузии, 15 августа 2023 года

Концерты звезд в Грузии: власти пиарятся за счет бюджета?

Концерты звезд в Грузии: власти пиарятся за счет бюджета?

Политика12 сентября 2023 г.
Дискуссия на 21-м Минском форуме

Минский форум в Вильнюсе: как удержать внимание к Беларуси?

Минский форум в Вильнюсе: как удержать внимание к Беларуси?

Политика12 сентября 2023 г.
На месте раскопок в Ахене

В Ахене нашли водопровод времен Карла Великого

В Ахене нашли водопровод времен Карла Великого

Туризм12 сентября 2023 г.
На главную страницу