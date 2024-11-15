  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

СМИ: В РФ пройдут учения по отключению Рунета

Екатерина Венкина
15 ноября 2024 г.

Учения по отключению российского сегмента интернета пройдут на территории "отдельных регионов" РФ в декабре, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо Банк России.

https://p.dw.com/p/4n0Ty
Офис Yandex в Москве (фото из архива)
Офис Yandex в Москве (фото из архива)Фото: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

На территории "отдельных регионов" РФ в декабре пройдут учения по отключению российского сегмента от международной сети интернет. Банк России уведомил подконтрольные ему компании об этом в письме. Выдержки из послания привела в четверг, 14 ноября, газета "Коммерсант". 

В пресс-службе Роскомнадзора утверждают, что подобные "штатные" учения организуются ежегодно и не повлияют на пользователей.

По данным ведомства, учения будут проводиться совместно с операторами. Меры предпринимаются на случай преднамеренного отключения извне и выявляют системы, чья работоспособность зависит от связи с сервисами, библиотеками и ресурсами в зарубежных сетях, уверяют в Роскомнадзоре.

Цель - подтвердить поддержание "ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия", заявили в ведомстве.

 GlobalCheck: YouTube доступен у всех провайдеров

Ранее, 4 сентября, издание Forbes сообщило, что Роскомнадзор пригрозил привлечь к административной ответственности и даже лишить лицензий российских интернет-провайдеров, которые вопреки требованиям властей применяют технологии обхода блокировок сайтов.

Российские пользователи массово сталкивались с перебоями в работе YouTube с начала августа. В середине июля "Ростелеком" предупреждал, что видеохостинг может начать плохо работать из-за "износа установленных в России серверов Google". Корпорация Google тогда отвергла свою причастность к проблемам с доступом к YouTube в РФ.

В конце июля депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн спрогнозировал грядущее замедление YouTube на 70 процентов из-за его "антироссийской политики".

Между тем, по данным сервиса по мониторингу блокировок GlobalCheck, 14 ноября YouTube вновь был доступен у всех российских операторов.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Reuters/Instagram/Dirtdavisthe3rd)

Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры (03.04.2018)

Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры (03.04.2018)

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, штат Калифорния. Преступница, предположительно, покончила с собой. Что известно об этом происшествии и его мотивах?
Политика4 апреля 2018 г.5 фото
external

Скандал в Yandex: поисковик блокировал фото Путина по запросу "бункерный дед" (01.02.2023)

Скандал в Yandex: поисковик блокировал фото Путина по запросу "бункерный дед" (01.02.2023)

Под запрет поисковика Yandex также попали выражения "главный вор" и "плешивый". Об этом стало известно после утечки данных компании. А еще возникли подозрения, что голосовой ассистент "Алиса" может подслушивать своих пользователей. Что говорят эксперты?
Политика1 февраля 2023 г.03:00 мин.

"Коммерсант"

www.kommersant.ru