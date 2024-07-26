СМИ: В Крыму атакован ракетами аэродром "Саки"

Об ударе ВСУ ракетами ATACMS по территории военного аэродрома на аннексированном полуострове изданию Astra сообщили источники в экстренных службах. Ранее в сети появились видео пожара. Ранены двое военных.

В городах Саки и Евпатория на территории аннексированного Крыма в ночь на пятницу, 26 июля, произошли взрывы, сообщили несколько украинских и российских СМИ со ссылкой на местных жителей. В частности, Telegram-канал Astra со ссылкой на собственные источники утверждает, что аэродром "Саки" был атакован дальнобойными ракетами ATACMS. По данным канала, в результате попадания "по боекомплекту" произошел пожар и были ранены двое российских военных.

Кроме того, одна из ракет поразила место дислокации российской ПВО в 5 км от села Шелковичное в Сакском районе, вследствие чего уничтожена установка радиолокационной станции (РЛС), утверждает канал. "Всего, по данным источников, ВСУ ударили по Крыму четырьмя ракетами ATACMS, две из них были сбиты", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ и Генштаб ВСУ атаку на Крым на момент публикации не комментировали.

Местные жители: В квартирах "дрожали окна"

По сообщению телеканала "Суспільне", местные жители Сак и Евпатории сообщили о ряде ночных взрывов. Так, житель Сак рассказал каналу, что "в городе были очень мощные взрывы", из-за чего в квартирах "дрожали окна". Житель Евпатории сообщил, что "слышал серию взрывов поздно ночью". По его словам, "не очень мощные взрывы" звучали "где-то за городом".

Telegram-канал "Крымский ветер" также написал, что под удар попал военный аэродром "Саки" в поселке Новофедоровка Сакского района, опубликовав видео одного из подписчиков. "Подписчик сообщает: 02:41 уже 13 мощных взрывов, слышно гул ракет, бахает со всех сторон - со стороны Добрушино, со стороны Евпатории, со стороны Новоозерного и где-то далеко скорее всего в Саках", - написал канал в отдельном сообщении.

Ракетные атаки по военным объектам РФ в Крыму продолжаются

В предыдущий раз аннексированный полуостров был атакован американскими ракетами ATACMS в конце апреля. Тогда, согласно данным каналов, ракетные удары были нанесены по военному аэродрому Джанкой, в результате атаки были ранены пятеро российских военных. Кроме того, ATACMS атаковали три военные части противовоздушной обороны - в селе Донское, а также в Сакском и Черноморском районах. Было известно как минимум о четырех раненых военных.

Ранее, после ракетного удара по Севастополю в МИД РФ была вызвана посол США в Москве Линн Трейси. На Смоленской площади объявили США причастными к удару по Крыму, совершенному ВСУ с применением американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российское ведомство тогда пообещало, что последуют "ответные меры".

Ночью Россия вновь нанесла удары по энергетике Украины

Российские войска в ночь на 26 июля атаковали Украину беспилотниками и баллистической ракетой. Один человек был ранен, пострадали объекты инфраструктуры. Силам ПВО Украины удалось сбить 20 из 22 дронов, выпущенных Россией. Запуск осуществлялся с мыса Чауда в аннексированном Крыму и Курска. Кроме того, российские военные нанесли удар по Донецкой области баллистической ракетой "Искандер-М", запущенной из Ростовской области.

Российские войска продолжают наносить воздушные удары по территории Украины, последовательно уничтожая энергетическую инфраструктуру страны в преддверии приближающейся зимы.