СМИ: В Кабуле прогремел взрыв

В столице Афганистана Кабуле в воскресенье, 29 августа, прогремел взрыв, сообщают агентства AFP и Reuters. Позже Reuters уточнило со ссылкой на двух очевидцев, что взрыв мог стать результатом ракетного удара. На телевизионных кадрах с места события видны клубы черного дыма, поднимающиеся в небо в районе международного аэропорта Кабула.

Спустя всего несколько минут после первых сообщений об инциденте начальник афганской полиции подтвердил, что ракета попала в район к северо-западу от аэропорта в то время, когда в воздушной гавани продолжалась эвакуация мирного населения. Известно, что жертвой атаки стал как минимум один ребенок.

Днем ранее президент США Джозеф Байден заявил, что, по его сведениям, в аэропорту Кабула в ближайшие 24-36 часов может произойти новый теракт. "Ситуация на месте по-прежнему - крайне опасная, и угроза террористических атак на аэропорт остается высокой", - отметил американский лидер в заявлении, посвященном эвакуационной миссии США из Афганистана. "Наши командующие сообщили мне, что нападение весьма вероятно в ближайшие 24-36 часов", - добавил он.

Двойной теракт в аэропорту Кабула

Вечером 26 августа в районе международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, откуда велась эвакуация афганцев и иностранных граждан после захвата власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан" были совершены два теракта.

Ответственность за атаки взяло на себя подразделение "Исламского государства" в Афганистане. Атаки привели к множеству жертв среди местного населения и военнослужащих США. В Пентагоне подтвердили гибель 13 американских солдат.

Общее число жертв двух взрывов в аэропорту Кабула, как сообщил 28 августа журнал The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя Минздрава Афганистана, составило более 200 человек.

В ночь на субботу, 28 августа, Центральное командование ВС США сообщило, что один из организаторов атаки ИГ на кабульский аэропорт был, предположительно, убит в ходе спецоперации с использованием беспилотного летательного аппарата.

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