СМИ: В Баку готовилась встреча влиятельных россиян и немцев

Die Zeit и ARD Kontraste изучили программу встречи в Баку, в которой должны были принимать участие высокопоставленные политики РФ и ФРГ. По данным изданий, программа была снабжена логотипом "Петербургского диалога".

У группы влиятельных россиян и немцев 20 октября была запланирована встреча в Баку, программа которой снабжена логотипом "Петербургского диалога" - формата, официально распущенного после начала войны РФ в Украине. С российской программой встречи, датированной началом октября, ознакомились газета Die Zeit и политический журнал телекомпании ARD Kontraste, опубликовавшие соответствующие материалы на своих сайтах в среду, 16 октября.

По данным журналистов, во встрече в столице Азербайджана должны были принять участие бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Платцек (Matthias Platzeck), экс-руководитель ведомства федерального канцлера Германии Рональд Пофалла (Ronald Pofalla), а также бывший исполнительный директор "Петербургского диалога" Мартин Хоффман (Martin Hoffmann).

Платцек в течение многих лет входил в состав правления "Петербургского диалога". Пофалла возглавлял этот формат с 2015 по 2021 год.

В списке участников также значатся два гражданина Швейцарии: Тим Гульдиман - бывший посол Швейцарии в Берлине, и Томас Гремингер, бывший генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а ныне директор Женевского центра политики безопасности, финансирующегося швейцарским государством. В недавнем интервью газете Die Neue Zürcher Zeitung Гремингер отметил необходимость "конфиденциальных форматов диалога" с Россией.

СМИ: В список участников входил и экс-кандидат в канцлеры Германии Лашет

По данным изданий, бывший кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза и экс-премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) тоже фигурировал в перечне.

На запрос Kontraste и Die Zeit сотрудница канцелярии Лашета отметила, что в указанный период он будет преподавать, посещать публичные мероприятия и "не будет принимать участие в каких-либо беседах в Баку".

На вопрос, знал ли политик о встрече в Азербайджане и может ли он объяснить, каким образом его имя попало в программу, сотрудница ответила: "Мы не знаем ни о каком списке участников. Господин Лашет ежедневно получает множество приглашений на конференции и мероприятия, не все из которых он может посетить". Пофалла, Платцек и Гульдиман оставили без ответа запросы от Die Zeit и Kontraste.

Гремингер отметил, что речь, вероятно, идет о "частных инициативах", добавив, что не может подтвердить или опровергнуть наличие частных контактов или встреч. Хоффман также отказался от комментариев.

Журналисты узнали, что в списке были Зубков, Фадеев и Швыдкой

Как отмечают издания, среди российских участников значился Виктор Зубков, бывший председатель правительства России и давний соратник президента РФ Владимира Путина. Зубков был российским сопредседателем "Петербургского диалога". В программе, по данным журналистов, также упоминается посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.

В списке фигурирует и Валерий Фадеев - председатель Совета по правам человека при президенте РФ и советник Путина. Фадеев включен в санкционный список ЕС за распространение "дезинформации и пропаганды" для оправдания войны РФ в Украине. Сам чиновник обвинения в свой адрес отвергает.

Михаил Швыдкой, также указанный в программе и являющийся спецпредставителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству, в ответ на запрос сообщил, что запланированная на 20-21 октября встреча в Баку будет носить неформальный характер, участники будут говорить только от себя, а также не представляют какие-либо институты, включая "Петербургский диалог".

Die Zeit: Москва активно ищет каналы коммуникации

В этом, однако, есть сомнения, отмечают журналисты ARD, - не только потому, что в российской программе используется официальный логотип форума. Репортеры Die Zeit и Kontraste также обнаружили приглашение к участию в тендере, опубликованное госуниверситетом в Санкт-Петербурге, ищущим поставщиков услуг для организации мероприятий в рамках "Петербургского диалога".

Как отмечает Die Zeit, инцидент показывает, как активно Москва ищет каналы коммуникации с Берлином и насколько плотно Кремль стремится наладить связь с ведущими немецкими политиками.

То, что встреча должна была пройти в Баку, также легко объяснимо. Число вопросов к политикам Германии, посещающим Азербайджан, - существенно меньше, чем в случае визитов в Россию. Кроме того, российские фигуранты санкционных списков Евросоюза могут без проблем въехать в Азербайджан.

Не первая подобная встреча

По данным Die Zeit и Kontraste, другая подобная встреча уже проходила шестью месяцами ранее, 21 и 22 апреля, в отеле Four Seasons в Баку. Это подтвердил в ответ на запрос и Михаил Швыдкой. Тогда российские и немецкие политики обсудили состояние отношений РФ и Германии и дальнейшие перспективы на этом направлении, указали издания.

Как отметил Штефан Майстер (Stefan Meister), эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP), в состав российской делегации входят лица, рассуждающие и действующие в соответствии "с имперской, агрессивной идеологией Путина".

Роспуск "Петербургского диалога"

Правление германо-российского "Петербургского диалога" в апреле 2023 года проголосовало за роспуск проекта. "Ассоциация ликвидируется в соответствии с требованиями законодательства", - говорилось в сообщении проекта.

Решение о роспуске было принято еще 22 ноября 2022 года - на внеочередном заседании по запросу правления "Петербургского диалога". "Ввиду преступной агрессивной войны и враждебной позиции по отношении к западным демократиям диалог в этом формате более невозможен", - сообщили тогда в проекте.

"Петербургский диалог" существовал с 2001 года

Проект "Петербургский диалог" был создан по инициативе Путина и тогдашнего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в 2001 году и был задуман под их патронатом как площадка для налаживания двусторонних отношений в политике, бизнесе и прежде всего для расширения контактов между представителями гражданского общества. Финансировался "Петербургский диалог" правительствами и бизнес-сообществом двух стран.

Форум представителей двух стран в рамках проекта проводился ежегодно, начиная с апреля 2001 года - за исключением 2014 года, - когда он был отменен из-за аннексии Россией украинского Крыма. В 2020 году форум также не состоялся из-за пандемии коронавируса. С тех пор он больше не проводился.

Немецкий оргкомитет форума в 2021 году заявил о приостановке на неопределенное время всех двусторонних мероприятий и заседаний германо-российских рабочих групп. Причиной стало объявление в России "нежелательными" организациями трех немецких НКО.