СМИ: Украина впервые поразила корабли РФ в Каспийском море

Украинские дроны поразили не менее двух объектов на базе РФ на Каспийском море, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в разведке. По этим данным, речь идет о военных кораблях.

Украина впервые сумела поразить корабли ВМФ России на Каспийском море, сообщают украинские СМИ со ссылкой источники в спецслужбах страны. Украинские дроны поразили морскую базу Каспийской флотилии в результате инновационной спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщает в среду, 6 ноября, "Украинская правда" , ссылаясь на собеседника в спецслужбах.

Корабли поражены на расстоянии 1500 км от границы

Как отмечает издание, расстояние от украино-российской границы до объекта поражения составляет около 1500 км. По его данным, это первая успешная атака на российские военные корабли в Каспийском море.

По данным "Суспільне" , в результате атаки повреждены по меньшей мере два объекта в городе Каспийск. "Вероятно, речь идет о ракетных кораблях "Татарстан" и "Дагестан", - цитирует телеканал собеседника в разведке. По его данным, повреждения, скорее всего, получили также "малые ракетные корабли проекта 21631". Аналогичную информацию опубликовал УНИАН .

Ранее в тот же день глава Дагестана Сергей Меликов заявил об атаке дрона на Каспийск. Силы ПВО "уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат", написал он в Telegram . Он не сообщил дальнейших деталей, сославшись на проведение расследования.