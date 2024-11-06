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СМИ: Украина впервые поразила корабли РФ в Каспийском море

Ольга Лебедева
6 ноября 2024 г.

Украинские дроны поразили не менее двух объектов на базе РФ на Каспийском море, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в разведке. По этим данным, речь идет о военных кораблях.

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Военный корабль РФ на Каспийском море
Российские военные учения на Каспийском море, фото из архиваФото: SNA/IMAGO

Украина впервые сумела поразить корабли ВМФ России на Каспийском море, сообщают украинские СМИ со ссылкой источники в спецслужбах страны. Украинские дроны поразили морскую базу Каспийской флотилии в результате инновационной спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщает в среду, 6 ноября, "Украинская правда", ссылаясь на собеседника в спецслужбах.

Корабли поражены на расстоянии 1500 км от границы

Как отмечает издание, расстояние от украино-российской границы до объекта поражения составляет около 1500 км. По его данным, это первая успешная атака на российские военные корабли в Каспийском море.

По данным "Суспільне", в результате атаки повреждены по меньшей мере два объекта в городе Каспийск. "Вероятно, речь идет о ракетных кораблях "Татарстан" и "Дагестан", - цитирует телеканал собеседника в разведке. По его данным, повреждения, скорее всего, получили также "малые ракетные корабли проекта 21631". Аналогичную информацию опубликовал УНИАН.

Ранее в тот же день глава Дагестана Сергей Меликов заявил об атаке дрона на Каспийск. Силы ПВО "уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат", написал он в Telegram. Он не сообщил дальнейших деталей, сославшись на проведение расследования.

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