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СМИ Турции сообщили о смерти Фетхуллаха Гюлена

Сергей Ромашенко
21 октября 2024 г.

Заклятый противник президента Турции Эрдогана скончался в американской Пенсильвании в возрасте 83 лет. Радикальный исламский проповедник Гюлен с 1999 года проживал в США и в 2017-м был лишен турецкого гражданства.

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Фетхуллах Гюлен скончался в возрасте 83 лет
Фетхуллах Гюлен скончался в возрасте 83 летФото: Charles Mostoller/REUTERS

Проживавший в изгнании в США турецкий радикальный проповедник Фетхуллах Гюлен, согласно сообщениям турецких СМИ, скончался в возрасте 83 лет.  Государственный телеканал TRT, ссылаясь на близкие к Гюлену группировки, сообщил что заклятый противник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана умер в больнице в ночь на понедельник, 21 октября.

Анкара обвиняла Гюлена в организации путча против Эрдогана в 2016 году.

Лидер движения "Хизмет"

Влияние Фетхуллаха Гюлена зиждилось на его движении "Хизмет". Он многие годы поддерживал Эрдогана, но в 2013 году порвал с ним. Правительство Турции обвиняло Гюлена в руководстве "террористической" группировкой. Сам Гюлен всегда отвергал такие обвинения.

Фетхуллах Гюлен с 1999 года проживал в американском штате Пенсильвания. В 2017 году он был лишен гражданства Турции.

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