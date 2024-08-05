СМИ: Таможня ФРГ пропускает в РФ запрещенные смазки

С начала года в РФ через Любек поступило более 60 тонн смазочных препаратов, некоторые из них могут использоваться в ВПК. В пресс-службе таможни DW сказали, что не могут комментировать ситуацию "с отдельными компаниями".

Таможня Германии пропускает в Россию смазочные препараты, поставки которых запрещены санкциями Евросоюза. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщило издание The Insider. В пресс-службе таможни DW сказали, что не могут комментировать ситуацию "с отдельными компаниями или конкретные случаи".

По сведениям издания, с начала года в РФ поступило более 60 тонн смазок под кодами 340319 и 340399. В роли поставщика выступала фирма VIP Resource Limited, приписанная к Гонконгу. В качестве места отгрузки указывался Любек (земля Шлезвиг-Гольштейн). Получателем являлась компания ООО "Амертенд" в Екатеринбурге, продающая твердое, жидкое и газообразное топливо и смазочные материалы.

При этом, по данным The Insider, VIP Resource Limited была оформлена на Максима Криворученко, зарегистрированного в Запорожье. Издание не исключило, что речь шла о подставном лице. Директором фирмы, по данным The Insider, также значится гражданин Украины.

Как отмечает издание, в числе препаратов значилась смазочно-охлаждающая жидкость Divinol, выпускаемая германским заводом Zeller+Gmelin. Она используется на станках DMG, которые задействованы в российском военно-промышленном комплексе, уточнило The Insider. По его сведениям, ввозились также смазки Exxonmobil Petroleum & Chemical и продукция Blaser Swisslube.

РФ получала компоненты для оружия через союзников Украины

Ранее, 27 апреля, The Insider сообщило, что российские компании импортируют танталовые конденсаторы, которые используются для производства ракет и беспилотников, через целый ряд стран, включая государства-союзники Украины.

Среди деталей ракет и беспилотников, которые удалось идентифицировать, - конденсаторы производства Kyocera AVX, Vishay и KEMET Corporation. Все эти компании имеют головные офисы в США, однако их продукция продолжает поступать в РФ благодаря сети перепродаж, выяснили журналисты.