СМИ сообщили о новых ударах России по Украине

На 336-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 26 января (время московское).

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Власти Киевской и Днепропетровской областей предупредили жителей этих регионов об угрозе воздушной атаки. В воздушном пространстве Днепропетровщины, в частности, зафиксированы беспилотники иранского производства, сообщил в Telegram-канале председатель областного совета Николай Лукашук.

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Швеция может поставить Украине свои основные боевые танки Stridsvagn 122, которые являются модификацией немецких Leopard 2А5. "Идет подготовка к передаче танков, но не исключено, что это может произойти позже", - процитировала газета Svenska Dagbladet министра обороны страны Пола Йонсона.

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Власти Португалии намерены в ближайшие дни принять решение о поставках танков Leopard 2 в Украину. Об этом сообщает новостное агентство Lusa со ссылкой на министра обороны Элену Каррейрас.

В Минобороны страны собираются выяснить, как передача бронетехники повлияет на обороноспособность португальской армии, однако "нет никаких сомнений", что Португалия "поможет Украине расширить ее возможности в плане танков", заверила министр. О каком количестве боевых машин идет речь, она не уточнила. Ранее газета Correio da Manhã писала о возможной передаче Киеву четырех танков Leopard 2A6. Всего на вооружении Португалии числятся 37 таких танков.

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О сильных взрывах в Днепре, Херсоне, а также в Харьковской и Запорожской областях сообщают местные Telegram-каналы. Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины и в аннексированном Крыму.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким предупредил о российской атаке дронами, сообщив о вылете трех групп беспилотников иранского производства.

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Создание танковой коалиции для защиты Украины - историческое достижение, заявил в вечернем видеообращении к согражданам Владимир Зеленский. Он поблагодарил союзников за это решение, подчеркнув, что главное теперь - количество бронетехники, скорость ее поставок и темпы обучения украинских военных.

"Мы должны сформировать такой танковый кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется. Мы можем это сделать. Вместе - так же, как мы принимаем решение сегодня", - подчеркнул украинский президент. Он добавил, что Украине, помимо танков, необходимы дальнобойные ракеты и боевые самолеты.

Об этом Владимир Зеленский заявил ранее в разговоре с гененральныс секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Мы должны открыть поставки дальнобойных ракет для Украины, расширить наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины", - сказал он. Чем больше поддержки украинские бойцы получат на фронте, "тем быстрее закончится агрессия России и тем надежнее гарантии безопасности для Украины и всех наших партнеров после войны", отметил Зеленский.

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