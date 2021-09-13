 В Грузии освобожден подозреваемый в громком убийстве следователя в РФ | Новости из Германии о России | DW | 13.09.2021

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Россия

В Грузии освобожден подозреваемый в громком убийстве следователя в РФ

По данным "Медузы" и "Настоящего времени", в Грузии освобожден по подписку о невыезде предполагаемый соучастник убийства в Подмосковье в 2018 году следователя Евгении Шишкиной.

Полицейский участок в Тбилиси

Полицейский участок в Тбилиси

Власти Грузии отпустили под подписку о невыезде россиянина Ивана Кочеткова, являющегося подозреваемым по делу об убийстве в 2018 году в Подмосковье следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщили издания "Медуза" и "Настоящее время".

Освобождение 24-летнего мужчины, экстрадиции которого добивается РФ, связано с истечением предельного срока содержания под стражей, составляющего в Грузии десять месяцев, заявил "Медузе" источник в СК РФ. В свою очередь адвокат Кочеткова Георгий Кондахишвили не подтвердил, но и не стал отрицать факт выхода его подзащитного из СИЗО.

В интервью "Настоящему времени" Кондахишвили указал, что Кочетков находится на свободе, но не сообщил его статус. В городском суде Тбилиси в ответ на запрос издания сообщили, что дело об экстрадиции россиянина находится в производстве прокуратуры. Поскольку Кочетков был задержан не позднее мая 2020 года, он мог выйти из СИЗО еще в феврале текущего года.

Громкое убийство в Подмосковье

Следователь по особым делам Евгения Шишкина была убита 10 октября 2018 года выстрелами в шею и спину возле своего дома в поселке Архангельское в Московской области. Она расследовала мошенническую схему возврата билетов на воздушном и железнодорожном транспорте. Преступное сообщество хакеров могло заработать 17 млн рублей на возврате билетов ряда компаний, в том числе "Российских железных дорог" (РЖД) и авиакомпании S7 Airlines. По данным следствия, речь идет примерно о 70 эпизодах мошенничества в 2013-2014 годах.

В конце 2018 года в Тбилиси был задержан Ярослав Сумбаев - главный подозреваемый по делу хакеров, которого следствие считает организатором убийства Шишкиной. Он был выдан РФ в октябре 2019 года. О вынесении ему приговора не сообщалось. Кочетков является мужем сестры Сумбаева. По данным российского следствия, он мог быть также причастен к поджогу машины Шишкиной, совершенному незадолго до убийства. В РФ он заочно арестован по обвинению в "посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование" и "умышленном уничтожении или повреждении имущества".

Исполнителем убийства Шишкиной суд признал студента Абдулазиза Абдулазизова, его приговорили к 14 годам лишения свободы. Кроме того, обвинительный приговор был вынесен сообщнику Абдулазизова Кириллу Грунскому, он приговорен к 9,5 года колонии.

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    Коррупция в России - самые громкие дела

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  • Владимир Путин, декабрь 2016 года

    Коррупция в России - самые громкие дела

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    Автор: Галина Петровская


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