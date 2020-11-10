 СМИ сообщили о десятках задержанных на протестах в Ереване | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.11.2020

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Мир

СМИ сообщили о десятках задержанных на протестах в Ереване

Свыше 3000 человек прошли маршем по столице Армении с призывом отставки премьер-министра. Протесты вспыхнули после соглашения Азербайджана, Армении и России о прекращении боев в Нагорном Карабахе.

Задержания участников протестов в Ереване

Задержания участников протестов в Ереване

В Ереване продолжаются протесты с призывами отставки премьер-министра Никола Пашиняна после того, как лидеры Азербайджана, Армении и России подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Более 3000 человек в четверг, 12 ноября, прошли маршем по армянской столице. По сведениям местных СМИ, около 60 демонстрантов были задержаны.

В этот же день стало известно о задержании целого ряда политиков, в частности представителя партии "Дашнакцутюн" и бывшего министра экономики Арцвика Минасяна, члена партии "Родина" Арсена Бабаяна и участника партии "Национальная повестка" Ары Акопяна. Их подозревают в организации массовых беспорядков, сообщили в Специальной следственной службе республики. По аналогичному поводу был взят под стражу и председатель оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, однако позднее он был отпущен, заявил адвокат Царукяна.

Нагорный Карабах как яблоко раздора

Конфликт на Южном Кавказе между Арменией, Азербайджаном и армией самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, которую поддерживает Ереван, обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий. В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Соглашение предполагает, что подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будут развернуты российские миротворцы, транспортное сообщение в регионе будет контролировать погранслужба ФСБ России. 

Karte - Armenien/Aserbaidschan - RU

После обнародования совместного заявления лидеров трех стран в Ереване начались массовые протесты с призывами немедленной отставки премьер-министра. Демонстранты прорвались в здание правительства, где сломали мебель и разбили окна. Протестующие считают, что Пашиняну не следовало принимать значимое для страны решение без обсуждения с широкой общественностью. Сам глава правительства пообещал в ближайшие дни объяснить свои действия.

Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил независимость от Азербайджана после распада Советского Союза. Независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) не признает ни одна страна. Переговорный процесс, направленный на поиск мирного решения конфликта, ведется под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США.

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    С начала боев в конце сентября 2020 года в НКР погибло около 1200 солдат, сообщают в самопровозглашенной республике. Азербайджан пока скрывает данные о своих потерях. По словам президента России Владимира Путина, число погибших с обеих сторон с начала эскалации конфликта достигло 5000 человек. Несмотря на это, многие мужчины хотят отправиться на фронт добровольцами, как здесь, в Степанакерте.

  • Портрет военного, погибшего в ходе боев за Нагорный Карабах, в одной из школ азербайджанского города Барда

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Давний конфликт

    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается уже несколько десятилетий. Согласно международному праву, этот регион относится к Азербайджану, однако де-факто находится под контролем армянских сепаратистов. С 1994 года здесь поддерживалось хрупкое перемирие. На фото изображен портрет одного из павших в ходе карабахского конфликта, размещенный в школе азербайджанского города Барда.

  • Флаги Азербайджана и Турции рядом на стенде, размещенном в одной из школ азербайджанского города Барда

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Внешнее вмешательство

    В авторитарном Азербайджане господствуют пропаганда и военная риторика. Поддержку в виде поставок оружия и выражения солидарности правительство в Баку получает от "братского государства" - Турции. В свою очередь, Россия считается покровителем армянского правительства в Ереване. Наблюдатели опасаются, что Турция и Россия могут попытаться активно вмешаться в конфликт.

  • Пожилой мужчина в подвале в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Спасение в подвалах

    По данным местных властей, в Нагорном Карабахе десятки тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от боевых действий. По некоторым подсчетам, число таких беженцев может доходить до половины населения региона, то есть 75 000 человек. Некоторые местные жители пережидают бомбардировки в бункерах и подвалах, как пожилой мужчина на этом фото.

  • Обитатели бункера в Степанакерте

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Бомбы и коронавирус

    Жизнь в бункере для многих обитателей Степанакерта превратилась в обыденность. Там тесно и мало свежего воздуха. Бункеры защищают людей от бомбардировок, но служат прекрасным местом для распространения коронавируса, предупреждают врачи. При этом точное число заражений остается неизвестным. Сообщается, что большинство людей, оставшихся в городе, были инфицированы SARS-CoV-2.

  • Три девочки с их школьными тетрадями во временном убежище

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Временное убежище вместо школьных классов

    Многим жителям Азербайджана также пришлось спасаться от войны. Некоторые жители города Тертер, расположенного прямо у линии фронта, нашли пристанище в соседнем городе Барда, который находится примерно в 20 км от Нагорного Карабаха. Многие школы там с конца сентября используются в качестве временных убежищ. Однако о том, что их обитатели находятся в безопасности, говорить не приходится.

  • Разрушенные здания и сгоревший автомобиль на улице в азербайджанском городе Барда

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Линия фронта становится все ближе

    Во время бомбардировки азербайджанского города Барда было разрушено несколько зданий. Некоторые автомобили сгорели дотла. Власти Азербайджана сообщили тогда о 21 погибшем и десятках раненых. В свою очередь, правительство Армении заявило, что не причастно к налету. В ответ президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал "воздаяние на поле боя" и "месть".

  • Разрушения в городе Шуше

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Тщетная надежда на мир

    Бои в Нагорном Карабахе продолжаются. Азербайджан требует от Армении полного вывода войск из региона. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян официально обратился за помощью к Москве. В ответ МИД РФ заявил, что "Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении".

    Автор: Юлия Хан, Елена Гункель


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Судьба Карабаха: в Армении протесты, в Азербайджане и Турции рассказывают о победе

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