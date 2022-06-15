СМИ сообщили о взятии в плен воевавших на стороне Украины граждан США

Граждане США Александр Дрюке и Энди Хюйн, воевавшие на стороне Украины, вероятно, попали в плен к российским солдатам, пишут со ссылкой на сослуживцев и близких американцев издание The Telegraph и телеканал СNNв среду, 15 июня.

Дрюке и Хюйн могли попасть в плен в начале июня после того, как их подразделение столкнулось с превосходящими силами соперника во время боев в селе Избицкое к северо-востоку от Харькова, рассказали The Telegraph источники.

"Все укрылись, ожидая, когда один из танков подорвется на противотанковой мине, но Алекс и Энди увидели БМП, идущую с другого направления через лес, и поняли, что она убьет большинство из нас. Они выстрелили первыми", - описывает бой один из собеседников издания. Ответный огонь, вероятно оглушил американцев, после чего они были захвачены в плен, рассказали источники газеты. Ни спасательный отряд, ни запущенный дрон не нашли следов Дрюке и Хюйна, добавили они. Позже сослуживцы обнаружили в одном из российских Telegram-каналов сообщение о взятии в плен двух американских военнослужащих.

"Мы не наемники и не часть какого-то ополчения. Мы несем службу под командованием украинских вооруженных сил. Я выступаю от имени моих пропавших без вести товарищей, потому что я хочу, чтобы об их пропаже стало известно всем, чтобы российское высшее командование тоже узнало об этом. Мы надеемся, что это снизит шансы на их тихую казнь", - рассказали собеседники The Telegraph.

Власти США официально не подтверждают взятие в плен американцев

В Госдепартаменте США сообщили CNN, что им "известно о неподтвержденных сообщениях о двух гражданах США, захваченных в плен в Украине". "Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с украинскими властями. Из соображений конфиденциальности у нас пока нет дальнейших комментариев", - сказал пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

В Белом доме также заявили, что пока не могут подтвердить сообщения СМИ, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, добавив, что "если это правда, мы сделаем все возможное, чтобы они благополучно вернулись домой".

"Это важный момент времени, чтобы напомнить, что мы против того, чтобы американцы ехали воевать в Украину. Если вы страстно хотите поддержать Украину, есть множество других способов сделать это, более безопасных и столь же эффективных. Украина не место для путешествий американцев", - сказал Кирби.

Мать одного из солдат рассказала CNN, что посольство США в Украине пока не смогло подтвердить взятие ее сына в плен. Официально они числятся пропавшими без вести.

Иностранные военные в плену у России

В начале июня суд так называемой "ДНР" приговорил британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Сааудуна Брагима к смертной казни. Они были признаны "наемниками и виновными в совершении действий, направленных на захват власти и свержение "конституционного строя" в "ДНР".

"Согласно Женевской конвенции, военнопленные имеют право на иммунитет комбатанта, и они не должны преследоваться за участие в боевых действиях", - заявил представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона. По его словам, Лондон работает с украинским правительством, чтобы попытаться как можно скорее добиться их освобождения. Аслин и Пиннер "находятся под защитой Женевской конвенции как военнослужащие Вооруженных сил Украины", - рассказали на Даунинг стрит.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что "категорически осуждает" приговор британцам Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, назвав его абсолютно нелегитимным.

У приговоренного в "ДНР" к смертной казни марокканца Брагима Саадуна есть украинское гражданство, а значит против него нельзя выдвигать обвинения по статье о наемничестве, рассказал отец молодого человека Тахар Саадун.

Мужчины официально служили в украинской армии, поэтому являются комбатантами и, соответственно, защищены законом, указала председатель комитета германского бундестага по правам человека и гуманитарной помощи Рената Альт (Renata Alt). "Вся процедура - фарс, потому что в отколовшемся регионе о независимом правосудии не может быть и речи. Осуждение можно истолковать как попытку шантажа России и ее приспешников в отношении Великобритании и Марокко", - заявила она.

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