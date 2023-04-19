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Александр НевзоровФото: Interpress/Russian Look/IMAGO
ПолитикаРоссия

СМИ сообщают о новом деле против Александра Невзорова

Ольга Лебедева
22 мин. назад

По данным "Фонтанки", прокуратура в Санкт-Петербурге возбудила административное дело против покинувшего РФ журналиста Невзорова, уже заочно приговоренного к 8 годам колонии.

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По данным петербургского издания "Фонтанка", прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга возбудила административное дело в отношении журналиста Александра Невзорова. Данная мера связана с контентом его канала, пишет "Фонтанка" в среду, 19 апреля.

В свою очередь прокуратура Приморского района Петербурга сообщила о возбуждении административного дела в связи с подозрениями в экстремизме в отношении "одного из репортеров", который ведет канал "на популярном видеохостинге, доступном для свободного просмотра неограниченному кругу лиц". Имя подозреваемого журналиста ведомство не раскрыло. Одно из проверенных видео содержит признаки возбуждения ненависти против граждан РФ и Беларуси, российских военнослужащих, представителей органов государственной власти, работников сценических искусств, священнослужителей и членов казачьих организаций, уточняется далее.

Преследование Невзорова в России

Александр Невзоров после начала полномасштабного вторжения в Украину раскритиковал действия российских властей и покинул страну. В марте 2022 года он опубликовал в соцсетях сообщения об обстреле российскими военными роддома в украинском Мариуполе и убийствах мирных жителей в Буче в Киевской области, после этого против него было возбуждено уголовное дело, заблокирован его сайт в РФ, а самого журналиста включили в список "иностранных агентов". 

В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил его к 8 годам колонии общего режима по уголовному делу о распространении "фейков" о российской армии. Ему также на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания Невзорова на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

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