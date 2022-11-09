  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Российские солдаты едут в грузовике в Крыму
Российские солдаты в КрымуФото: Konstantin Mihalchevskiy/Sputnik/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

СМИ: Российские войска окапываются на севере Крыма

Олег Соколенко
17 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 ноября.

https://p.dw.com/p/4J6Po

На 260-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 10 ноября (время московское).

++04.45++

В Вашингтоне одобрили поставку реактивных систем залпового огня HIMARS Литве. Сумма сделки, как указывается в сообщении на сайте Минобороны США, оценивается в 495 миллионов долларов, генеральный подрядчик - корпорация Lockheed Martin. На фоне российской агрессии против Украины Литва в 2022 году увеличила свой оборонный бюджет примерно на 144,5 миллиона долларов.

СМИ: Российские военные роют окопы в Крыму и Херсонской области

++03.30++

Российские войска начали рыть окопы на севере аннексированного Крыма и в Херсонской области. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на спутниковые снимки, опубликованные, в частности, специалистом по разведке в открытых источниках (OSINT) Бенджамином Питтетом в Twitter

++02.30++

Лондон поставит Украине еще 1000 ракет класса "земля-воздух". Как сообщается на сайте правительства Великобритании, ракеты предназначены для помощи Киеву в защите от российских ударов по объектам украинской инфраструктуры. Готовое к поставкам оборудование включает в себя пусковые установки и ракеты для поражения воздушных целей, в том числе беспилотников и крылатых ракет.

Арестович: Для освобождения Херсона понадобится от пяти дней до трех недель

++01.30++

Для того, чтобы полностью освободить Херсон, украинским военным потребуется от пяти дней до трех недель, сообщил в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, сроки зависят от многих факторов, в том числе от "замыслов российского командования". Единственное, что, по его мнению, можно сказать точно: Херсон будет освобожден в ближайшее время.

++00.25++

Из украинских портов в среду вышли три сухогруза с подсолнечным маслом, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ). Согласно сообщению, они перевозят в общей сложности 21 610 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы. Судно Duzgit Integrity доставит во Францию 9 тыс. тонн, судно Mainland перевозит в Испанию 6,6 тыс. тонн, сухогруз Brave направляется в Индию или ОАЭ с 6 тыс. тонн подсолнечного масла. Пока не известно точно, в какую из этих двух стран направляется Brave, уточнили в СКЦ.

Хроника событий 9 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

РФ оставляет Херсон: как это скажется на войне

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Сигнал Путину из Китая: ядерная угроза нервирует Олафа Шольца и Си Цзиньпина. DW Новости (04.11.22)

Сигнал Путину из Китая: ядерная угроза нервирует Олафа Шольца и Си Цзиньпина. DW Новости (04.11.22)

Канцлер Германии Олаф Шольц начал свой визит в Китайскую Народную Республику, который эксперты называют трудным. Главу немецкого правительства в пятницу принял глава КНР и коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. Политики обсудили сложную геополитическую ситуацию в связи с войной в Украине, которую развязал Кремль, а также угрозу применения им ядерного оружия.
4 ноября 2022 г.37:38 мин.
external

Готовы ли в Киеве сесть за стол переговоров с Путиным. DW Новости (08.11.2022)

Готовы ли в Киеве сесть за стол переговоров с Путиным. DW Новости (08.11.2022)

В последние дни в СМИ много говорят о возможных переговорах России и Украины. Но при каких условиях власти в Киеве будут готовы к ним?
8 ноября 2022 г.30:50 мин.

UK to provide 1,000 more surface to air missiles to Ukraine

www.gov.uk
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Российские солдаты едут в грузовике в Крыму

СМИ: Российские войска окапываются на севере Крыма

Конфликты17 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Data Background - 3d Illustration

Новый указ Лукашенко легализует в РБ слежку в интернете

Новый указ Лукашенко легализует в РБ слежку в интернете

Цифровые технологии13 ч. назад
Veranstaltung "Women in Tech"

Как белоруски помогают белорускам войти в сферу IT

Как белоруски помогают белорускам войти в сферу IT

Цифровые технологии16 ч. назад
Восстановление разрушенных войной домов на Черниговщине - кирпичи и строения

Как на Черниговщине восстанавливают разрушенное войной жилье

Как на Черниговщине восстанавливают разрушенное войной жилье

Общество23 ч. назад
Киев после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры, 31 октября 2022 года - троллейбус на фоне многоэтоажного дома с темными окнами

Пункты обогрева, точки WiFi. Киев готовится к блэкауту

Пункты обогрева, точки WiFi. Киев готовится к блэкауту

Общество16 ч. назад
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Пригожин и выборы в США. Усманов минус Шагал. DW Шоу

Пригожин и выборы в США. Усманов минус Шагал. DW Шоу

Конфликты8 ноября 2022 г.60:02 мин.
Мобилизованные в Серпухове, 10 октября 2022 года

Почему мобилизованные в РФ идут на войну с Украиной

Почему мобилизованные в РФ идут на войну с Украиной

Политика8 ноября 2022 г.
На главную страницу