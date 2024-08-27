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СМИ РФ заявили о попытке прорыва ВСУ в Белгородской области

Лиза Ламбрехт
27 августа 2024 г.

Обстановка на границе Белгородской области "сложная, но контролируемая", заявил губернатор Вячеслав Гладков. Провластные СМИ сообщили о боях в приграничной зоне.

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Украинские артиллеристы стреляют из гаубицы (фото из архива)
Украинские артиллеристы стреляют из гаубицы (фото из архива)Фото: Libkos/AP/dpa/picture alliance

Российские провластные СМИ и Z-блогеры сообщили о боях на границе Белгородской области во вторник, 27 августа. Попытку прорыва границы Вооруженными силами Украины (ВСУ) прокомментировал и губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.", - говорится в сообщении Гладкова в Telegram-канале.

Ранее Telegram-канал Mash, близкий к российским силовым структурам, сообщил о попытке прорыва границы группой ВСУ в составе около 500 человек, утверждая, что среди бойцов якобы есть "иностранные наемники из Польши, Грузии, США". По утверждению Mash, 200 украинских солдат на нескольких БМП вели бой в районе села Нехотеевка, еще 300 якобы пытались атаковать пропускной пункт "Шебекино".

В свою очередь другой близкий к силовикам Telegram-канал - Shot сообщил, что атака на Нехотеевку была отбита, а боестолкновений у пропускного пункта "Шебекино" не было. Shot также приводил другие цифры: по его данным, к Нехотеевке подошли до 60 украинских военных и восемь бронемашин. Некоторые провоенные каналы распространили также информацию о боях в районе села Журавлевка. Как утверждает прокремлевский военный блогер Владимир Романов, ВСУ предприняли попытку штурма, но были отброшены.

По сведениям белгородского Telegram-канала "Пепел", в Белгородском и Борисовском районах слышны артиллерийские выстрелы. В районе Шебекино, по предварительным данным, столкновений нет.

 

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