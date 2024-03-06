Предполагается, что Хейли объявит прессе о прекращении своей борьбы за президентское кресло 6 марта в 10.00 по местному времени.

Республиканка Никки Хейли хочет выйти из президентской гонки после разгромной победы Дональда Трампа на внутрипартийных праймериз в "супервторник". Об этом в среду, 6 марта, сообщают американские СМИ.

Предполагается, что Хейли объявит прессе о прекращении своей борьбы за президентское кресло 6 марта в 10.00 по местному времени. Отозвав свою кандидатуру, политик предоставит возможность Дональду Трампу вновь баллотироваться на пост главы США.

Для того чтобы стать кандидатом в президенты США от Республиканской или Демократической партий, сначала нужно победить на внутрипартийных праймериз. Официально кандидаты в президенты определяются на съездах партий летом. Сами президентские выборы в 2024 году назначены на 5 ноября.

Дуэль Джо Байдена и Дональда Трампа

На данный момент все указывает на то, что осенняя дуэль действующего президента Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа все-таки состоится. Байден, наряду с Трампом, намерен баллотироваться на второй срок и не имеет серьезной внутренней конкуренции в своей партии.

Действующий глава США после оглашения результатов внутрипартийных праймериз заявил, что Дональд Трамп намерен увлечь Штаты в "хаос, раскол и тьму". Трамп же, выступая с речью перед сторонниками в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, в очередной раз раскритиковал иммиграционную политику Джо Байдена, и назвал его "худшим президентом" в истории.

Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах сильно изменит внешнеполитический курс США. Судя по предвыборным заявлениям политика, изменения могут коснуться дальнейшей финансовой поддержки Украины со стороны Вашингтона, а также членства США в таких важных международных альянсах, как НАТО.

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