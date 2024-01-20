СМИ: При ударе Израиля по Дамаску убиты 4 гвардейца КСИР

Израиль нанес ракетный удар по Дамаску, сообщают СМИ. По их данным, погибли четыре члена Корпуса стражей исламской революции.

Четыре члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли при ударе Израиля по Дамаску, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в региональном просирийском объединении в субботу, 20 января. Среди погибших, как утверждается, глава информационного подразделения КСИР в Сирии.

Иранское государственное информационное агентство Mehr пишет, что в результате удара по сирийской столице погибли начальник разведки КСИР, его заместитель и два других членах элитного военно-политического формирования Ирана. Иранские государственные СМИ возложили ответственность за атаку на Израиль.

Ракетный обстрел Дамаска

Ранее сирийское госагентство SANA передавало, что жилой дом в пригородном районе Дамаска Аль-Мезза "подвергся нападению, по всей видимости, в результате израильской агрессии". Оно не уточнило, есть ли пострадавшие. Местные СМИ писали, что утром 20 января в Дамаске были слышны взрывы.

По данным правозащитников, в ходе предполагаемого израильского ракетного обстрела Дамаска погибли по меньшей мере пять человек. Ракета попала в четырехэтажное здание, которое было полностью разрушено из-за удара, сообщил Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR). Отмечается, что там проходила встреча командиров, "близких к Ирану", но личности погибших пока не установлены.

По словам источника AP, знакомого с ситуацией, в результате нападения 10 человек были убиты или ранены. Израиль не подтверждал причастности к атаке и не комментировал произошедшее.

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