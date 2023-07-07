СМИ: После взрыва на заводе близ Самары погибли шестеро

В результате взрыва на заводе "Промсинтез" в Чапаевске, по предварительным данным, шесть человек погибли, двое пострадали, пишут госагентства.

В результате взрыва на заводе "Промсинтез" в Чапаевске в Самарской области, по предварительным данным, шесть человек погибли, двое пострадали. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщили российские госагентства со ссылкой на экстренные службы.

По их данным, детонация произошла во время работ на трубопроводе в производственном цехе. Как написал депутат Госдумы Александр Хинштейн, на трубах могли сохраниться остатки взрывчатых веществ.

На заводе выпускается нитробензол

Акционерное общество "Промсинтез" создано в феврале 1997 года. Это - преемник Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ, оно позиционирует себя как одного из основных производителей в этой сфере в России и СНГ. На заводе выпускается, в частности, нитробензол, являющий основой для изготовления анилина, красителей, полимеров. По данным канала Mash, на предприятии производят также тротил и аммонал.

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