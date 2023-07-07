  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ОбществоРоссия

СМИ: После взрыва на заводе близ Самары погибли шестеро

Екатерина Венкина
34 мин. назад

В результате взрыва на заводе "Промсинтез" в Чапаевске, по предварительным данным, шесть человек погибли, двое пострадали, пишут госагентства.

https://p.dw.com/p/4TZav
Сварка
Сварка (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

В результате взрыва на заводе "Промсинтез" в Чапаевске в Самарской области, по предварительным данным, шесть человек погибли, двое пострадали. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщили российские госагентства со ссылкой на экстренные службы.

По их данным, детонация произошла во время работ на трубопроводе в производственном цехе. Как написал депутат Госдумы Александр Хинштейн, на трубах могли сохраниться остатки взрывчатых веществ.

На заводе выпускается нитробензол

Акционерное общество "Промсинтез" создано в феврале 1997 года. Это - преемник Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ, оно позиционирует себя как одного из основных производителей в этой сфере в России и СНГ. На заводе выпускается, в частности, нитробензол, являющий основой для изготовления анилина, красителей, полимеров. По данным канала Mash, на предприятии производят также тротил и аммонал.

Смотрите также:

Почему Volkswagen продает свой завод в Калуге

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Пожар на заводе BASF сняли с самолета

Пожар на заводе BASF сняли с самолета

По меньшей мере двое погибших, около 30 пострадавших и один пропавший без вести в результате взрыва на предприятии немецкого химического концерна BASF в Людвигсхафене. Прокуратура начала расследование происшествия.
18 октября 2016 г.01:29 мин.
external

Сделка года: Как немецкий Opel сменил гражданство

Сделка года: Как немецкий Opel сменил гражданство

Производитель Peugeot и Citroën приобрел немецкую компанию Opel и британскую Vauxhall. Сумма сделки составила 1,3 млрд евро. Сотрудники немецкого завода боятся сокращений.
Автомобили и транспорт6 марта 2017 г.01:30 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг в Киеве

Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюсе

Политика22 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

DW Ольга Тихомирова

Удар по Львову. Маски и деньги Пригожина. DW Новости Шоу

Удар по Львову. Маски и деньги Пригожина. DW Новости Шоу

Политика15 ч. назад60:07 мин.
Олег Орлов

Глава "Мемориала" Орлов: Цель властей - выдавить нас из РФ

Глава "Мемориала" Орлов: Цель властей - выдавить нас из РФ

Политика22 ч. назад
Тушение лесного пожара в Свердловской области, май 2023 года

Насколько эффективно власти РФ борются с лесными пожарами?

Насколько эффективно власти РФ борются с лесными пожарами?

Природа и окружающая среда2 ч. назад
Инсталляция Ансельма Кифера в Центре Помпиду в Париже в 2016 году

Художник Ансельм Кифер напоминает немцам о темном прошлом

Художник Ансельм Кифер напоминает немцам о темном прошлом

Культура7 ч. назад
Наемники ЧВК "Вагнер" уезжают из Ростова-на-Дону, 24 июня 2023 года

Лагерь ЧВК "Вагнер" у Осиповичей? Что знают местные жители

Лагерь ЧВК "Вагнер" у Осиповичей? Что знают местные жители

Политика21 ч. назад
Михаил Саакашвили в клинике Vivamedi в Тбилиси во время слушания его уголовного дела по видеосвязи, 3 июля 2023 года

Как в Грузии отреагировали на видео с истощенным Саакашвили

Как в Грузии отреагировали на видео с истощенным Саакашвили

Правосудие и закон6 июля 2023 г.
На главную страницу