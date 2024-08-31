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СМИ подтвердили гибель более 66 тысяч солдат РФ в Украине

Сергей Куприков
31 августа 2024 г.

По подсчетам журналистов, с начала полномасштабной войны России в Украине погибло не менее 66 471 российского военного. Проект UALosses пишет о гибели 52 562 украинских солдат.

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Кладбище наемников ЧВК "Вагнер" в Краснодарском крае (фото из архива)
Кладбище наемников ЧВК "Вагнер" в Краснодарском крае (фото из архива)Фото: REUTERS

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года погибло не менее 66 471 российского военного. Это следует из подсчетов, которые привели издание "Медиазона" и Русская служба медиакомпании ВВС в пятницу, 30 августа. Журналисты указывают, что речь идет только о тех погибших, чьи имена удалось установить по открытым источникам. Не исключено, что реальные потери могут быть намного больше.

По данным журналистов, на войне в Украине с российской стороны погибли не менее 12 813 завербованных заключенных, 12 566 добровольцев, 8610 мобилизованных.

"Медиазона" и Русская служба ВВС представляют подобные сводки регулярно. В последней исследователи уделяют отдельное внимание смертям солдат-срочников, которые, по заявлениям российских властей, не принимают участия в боевых действиях. Тем не менее, согласно опубликованной сводке, известно о гибели на войне как минимум 172 солдат срочной службы. Часть из них была отправлена на территорию Украины в самом начале войны. Другие погибли в результате украинских обстрелов российских приграничных территорий. Кроме того, в сводку включены матросы-срочники, погибшие при затоплении крейсера "Москва" 13-14 апреля 2022 года.

Данные о смертях срочников не включают в себя возможные потери при недавнем наступлении ВСУ в Курской области.

Предыдущий отчет журналисты опубликовали 6 августа. Тогда речь шла о 61 831 погибшем.

Данные о погибших украинских солдатах

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 25 февраля впервые раскрыл потери украинской армии в войне с Россией. По его словам, погибла 31 000 украинских военных. 

Украинский проект, опирающийся на открытые данные, - UALosses - публикует списки павших украинских военных. Сейчас на нем поименно и со ссылками на источники перечислены 52 562 павших военных за период с 24 февраля 2022 по 29 августа 2024 года.

 

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