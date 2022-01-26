ФРГ хочет исключить энергосектор из списка санкций против РФ

Правительство Германии настаивает на исключении для энергетического сектора, если будет принято решение об отстранении российских банков от клиринга транзакций в долларах США. Об этом сообщило во вторник, 25 января, агентство Bloomberg со ссылкой на имеющиеся в распоряжении журналистов документы.

"Лица, знакомые с недавними обсуждениями, сказали, что другие крупные западноевропейские страны придерживаются аналогичной точки зрения. Один из чиновников сообщил, что разговоры, которые велись после распространения документов, говорят о том, что исключение, скорее всего, станет частью окончательного пакета санкций, согласованных с США, которые будут применены в случае вторжения Москвы в Украину", - пишет агентство.

Санкции против "Северного потока - 2"

Германия обеспокоена, что энергопоставки в Европу могут оказаться под угрозой, если исключения сделано не будет, отмечает Bloomberg со ссылкой на один из документов.

В то же время источник агентства подчеркивает, что упомянутое "исключение" не помешает потенциальным санкциям против газопровода "Северный поток - 2", сертификация которого ожидается в ближайшие несколько месяцев.

МИД Германии к моменту публикации этого материала не представил Bloomberg комментария на эту тему.

Поставки оружия в Украину

Ранее Латвия высказала жесткую критику в адрес Берлина в связи с тем, что Германия, как указал министр обороны балтийского государства Артис Пабрикс, "блокирует" возможность поставок Украине вооружений из Эстонии.

"Я должен сказать, что блокада эстонских гаубиц для Украины воспринимается как позорная позиция во всех трех странах Балтии, а также во всех государствах Северной Европы. Мы считаем, что каждая страна имеет право на самооборону. Если вы запрещаете кому-либо получать средства защиты, вы не поддерживаете мир, а как раз наоборот", - добавил латвийский политик в интервью немецкому таблоиду Bild, опубликованному 25 января

20 января Германия получила запрос Эстонии на одобрение поставок в Украину 122-миллиметровых гаубиц. Одобрение Берлина на поставку гаубиц советского производства требовалось потому, что в свое время они находились на вооружении в ГДР, а потом были переданы Финляндии, откуда и попали в Эстонию. На следующий день американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительственных кругах Германии и Эстонии сообщила, что ФРГ ответила на запрос отказом.

Какие санкции будет готова поддержать Германия

В публикации агентства Bloomberg о возможных исключениях в области санкций против РФ, на которых якобы настаивает Берлин, говорится также: "Любые нежелательные последствия за пределами учреждений, против которых направлены санкции, являются "красной чертой" для Германии, отмечается в одном из документов. В нем приводится пример Ирана, где санкции США привели к тому, что большинство европейских финансовых учреждений прекратили почти всю коммерческую деятельность, связанную с Ираном".

По словам журналистов, в документе, с которым они ознакомились, говорится, что те же доводы применимы и к отключению крупных российских банков от международной платежной системы SWIFT.

По данным Bloomberg, в случае "военной агрессии против суверенного государства и грубого нарушения международного права, ставящих под угрозу мир и безопасность Европы", Германия будет готова поддержать следующие санкции против Москвы: полное замораживание активов и запрет на операции для избранной группы российских банков; дальнейшие ограничения, связанные с суверенным долгом, и ограничения на рынке капитала для государственных предприятий; запрет на торговлю для некоторых российских госпредприятий, фактически вынуждающий их уйти с фондовых рынков; ограничения на импорт отдельных российских металлов и химикатов, а также ограничения на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров; ужесточение ограничений на товары, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях; запрет на поездки и замораживание активов, направленные против олигархов; ограничения на инвестиции в России.

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