На 386-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 16 марта (время московское).

++19.10++

Депутат Самарской областной думы от КПРФ Михаил Абдалкин, который слушал речь Путина с лапшой на ушах, оштрафован на 150 тысяч рублей за "дискредитацию армии" РФ. Защита Абдалкина планирует обжаловать приговор.

Видеоролик, в котором он смотрит послание Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах, депутат опубликовал в соцсетях в феврале. Вскоре после этой публикации полиция составила на него административный протокол о "дискредитации армии" (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

СМИ: Минобороны РФ нашло сбитый над Черным морем дрон США

++18.30++

Специалисты Минобороны РФ нашли американский беспилотник MQ-9 Reaper, упавший в Черное море, в 60 километрах от Севастополя на глубине 850–900 метров, сообщает севастопольское издание ForPost со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству. В районе падения дрона дежурит российский военный корабль, а в министерстве ищут способы, как поднять аппарат со дна, утверждает собеседник издания.

"Глубина, где залегает беспилотник, довольно приличная. Чтобы осуществить подъем, необходимо задействовать средства, которые использовались при подъемах затонувших глубоководных подводных лодок", - сказал источник ForPost. По его словам, для Минобороны РФ представляют интерес электроника и двигатель беспилотника.

++17.50++

Китай обеспокоен эскалацией войны в Украине и хочет, чтобы Москва и Киев вернулись к мирным переговорам, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе. "Китай надеется, что все стороны сохранят спокойствие, рациональность и сдержанность и возобновят мирные переговоры как можно скорее", - цитирует Циня агентство Reuters. КНР рассчитывает, что Украина и Россия не закроют дверь для политического решения, подчеркивается в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

"Во время моего сегодняшнего разговора с государственным советником и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом мы обсудили значение принципа территориальной целостности. Я подчеркнул важность "формулы мира" Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира в Украине", - прокомментировал переговоры Кулеба.

++17.15++

Украинские военнослужащие сбили на востоке страны коммерческий беспилотник китайского производства Mugin-5, сообщает телеканал CNN. По словам военных, дрон удалось сбить из обычного оружия, поскольку он летел на малой высоте. Военные аналитики, изучив фотографии беспилотника, сказали CNN, что на нем не было установлено камер, и что он, скорее всего, был оснащен механизмом сброса бомбы, напечатанным на 3D-принтере. В китайской компании Mugin Limited подтвердили CNN, что в Украине был сбит именно их БПЛА. Факт такого использования дрона в компании назвали "прискорбным" и заявили, что делают "все возможное, чтобы остановить это". Подобные дроны можно свободно купить на китайских торговых онлайн-площадках, отмечает CNN. Их цена доходит до 15 тысяч долларов.

++16.45++

В одном из военкоматов в Бурятии журналисту Telegram-канала Baza ответили, что там продолжают призыв в рамках мобилизации. По данным Baza, 1 марта военкомат Хоринского района получил задание мобилизовать 12 человек. Отчет об отправке "вновь мобилизованных" опубликовали на официальной странице Хоринского района во "ВКонтакте". После того как внимание на это обратили журналисты, из поста удалили слова о мобилизации. В пресс-службе правительства республики объяснили РИА "Новости", что призванные мужчины - это добровольцы.



"Мы получаем задание вышестоящего штаба, а наше непосредственное руководство - это военный комиссариат республики Бурятия. Мы получаем от военного комиссара субъекта задания мобилизационные на поставку ресурсов", - ответили Telegram-каналу Baza в военкомате, подчеркнув, что указа об окончании мобилизации Путин не подписывал.

++16.00++

Басманный районный суд Москвы заочно арестовали на два месяца основателя медиа "Служба поддержки" и бывшего издателя "Медузы" Илью Красильщика по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Уголовное дело в отношении Красильщика завели в апреле 2022 года, в июле его объявили в розыск. Поводом стал пост в его Instagram об убийстве мирных жителей в Буче. Красильщик уехал из России после начала войны.

Польша в ближайшие дни передаст Украине истребители МиГ-29

++15.30++

Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29, сообщил президент страны Анджей Дуда. В будущем Варшава предоставит Киеву остальные из 12 обещанных истребителей, добавил он.

++15.00++

В Ростове-на-Дону загорелось здание пограничного управления ФСБ. Регион граничит с Луганской и Донецкой областью Украины, где идут бои. Telegram-канал Baza опубликовал видео, снятое очевидцем из соседнего здания. По словам мужчины, перед пожаром в помещении ФСБ произошел сильный взрыв. "Только что взорвалось, прямо на моих глазах", - говорит мужчина на видео.

По словам источника РБК в МЧС, причиной пожара стало возгорание силового кабеля на складе. "В хозяйственной постройке, где это произошло, хранились резервуары с топливом, которые взорвались", - сказал собеседник РБК.

++14.20++

Пентагон опубликовало видео пролета российских истребителей Су-27 над американским дроном MQ-9 Reaper над Черным морем. На кадрах видно два пролета истребителей, которые сбрасывают топливо на пути движения беспилотника. После второго сброса картинка пропадает на несколько секунд, а когда она восстанавливается, видно, что две лопасти винта дрона повреждены. По версии США, MQ-9 Reaper разбился после столкновения с российским истребителем. Столкновение, вероятно, произошло непреднамеренно, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс. "Вероятно, это был результат глубокой некомпетентности одного или обоих российских пилотов", - сказал он.

В ОБСЕ оценили потери РФ в Бахмуте в 20-30 тысяч человек

++14.05++

С мая 2022 года в боях за Бахмут российская регулярная армия и ЧВК "Вагнер" потеряли от 20 до 30 тыс. военных убитыми и ранеными, пишет издание "Укринформ" со ссылкой на старшего военного советника делегации Великобритании в ОБСЕ Яна Стаббса. "В то время, как Россия продолжает наступление в Донбассе, она терпит чрезвычайно большие потери. С мая прошлого года только в районе Бахмута были убиты и ранены от 20 до 30 тысяч "вагнеровцев" и военнослужащих регулярной российской армии - это огромные человеческие потери при общем продвижении примерно на 25 километров", - сказал Стаббс

Хроника событий 16 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 15 марта 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: